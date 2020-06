Paola Di Benedetto e Federico Rossi: vacanza prima della convivenza

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno voluto fare il grande passo. No, niente matrimonio (per ora) ma la convivenza sì. Il lungo periodo di lontananza – dovuto al Gf, prima, e alla quarantena, poi – ha fatto capire a entrambi di voler vivere insieme condividendo la quotidianità, quella che è mancata a entrambi in questi mesi. Dopo la pausa dal lavoro, Paola e Federico andranno a convivere, come ha spiegato la modella con una Instagram story. E perché aspettare ancora? Alla fine, nonostante non stiano assieme da chissà quanti anni, sono una coppia ben collaudata, che è sopravvissuta a tutti i peggior pettegolezzi: uomini sposati, corna, litigate e tante altre assurdità sono state prontamente spazzate via dai due, che hanno dimostrato l’autenticità del loro legame. Ora si trovano insieme, in vacanza, immortalando i magici momenti della loro vacanza nell’Argentario, in Toscana. Un modo, questo, per passare quanto più tempo possibile insieme dopo il lockdown che li ha tenuti divisi.

Gossip Paola Di Benedetto e Federico Rossi: la convivenza dopo le vacanze

Si sono uniti qualche settimana fa, mandando in visibilio i loro fan, e oggi sono arrivati a una decisione precisa: andare a convivere. Qualora dovesse esserci una seconda quarantena, non soffrirebbero più la distanza. C’è da dire che i due non si vedevano da parecchi mesi, visto che la Di Benedetto è stata “chiusa” per parecchio tempo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: dalla prima puntata al giorno della sua vittoria. A dare indizi precisi sulla loro convivenza, la stessa Paola, che ha scritto queste parole in una story dov’è presente Fede: “Dopo quasi 2 anni, siamo ancora qui. E pensare che tra poco dovrò sopportarti ogni giorno”. Non vogliono più restare troppo tempo lontani: la quarantena ha permesso a entrambi di capire che ormai i tempi sono maturi per una convivenza. E poi penseranno anche ai prossimi progetti di coppia! Sono giovanissimi e c’è ancora un’intera vita per realizzare i loro “sogni in due”.

Le vacanze di Fede e Paola Di Benedetto: l’estate 2020 comincia così

Federico Rossi ha invece fatto ben capire dove si trova adesso con Paola Di Benedetto attraverso una foto pubblicata su Instagram: sono nell’Argentario, dove stanno passando le giornate tra mare, cenette a lume di candela e totale relax. L’estate è appena cominciata e i gossip sui due non finiranno di certo qui, anche perché dovranno pensare a comprare casa… o la modella si trasferirà da Fede? Paola (che è cambiata parecchio dopo Ciao Darwin), durante un video-messaggio realizzato per la trasmissione Verissimo, aveva fatto sapere che si era ricongiunta a inizio mese nella casa di Modena del cantante. Decideranno di iniziare la convivenza proprio nella città di Rossi?