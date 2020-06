Sono passati quattro anni dall’esordio di Paola Di Benedetto sulle reti Mediaset. Era il 2016 quando la modella di Vicenza appariva sul piccolo schermo nei succinti abiti di Madre Natura in una puntata della settima edizione di Ciao Darwin. Da allora un percorso tutto in salita: Paoletta ha cercato di affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo, il suo grande sogno fin da bambina. E così ha deciso di prendere parte a due importanti reality show: l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. La Di Benedetto è sbarcata in Honduras nel 2018 e in quell’edizione ha fatto chiacchierare per via della sua breve liaison con Francesco Monte. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia – e vincere la quarta edizione del programma – è stata opinionista di Barbara d’Urso, ha lavorato a Colorado e Mai dire Talk e non ha mai smesso con l’attività di modella e web influencer. Decisivo il GF Vip dove si è imposta con la sua bellezza e sincerità, fino a vincere il montepremi finale che ha devoluto interamente in beneficenza. In poco tempo, dunque, una carriera che corre veloce ma in questi anni nella vita di Paola sono cambiate tante altre cose, come la sfera sentimentale.

Paola Di Benedetto oggi è fidanzata con il cantante Federico Rossi

Quando ha ricoperto il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin Paola Di Benedetto era felicemente fidanzata con Matteo Gentili, calciatore conosciuto ai più per la partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso (dove ha fatto parlare per la love story, ormai conclusa, con Alessia Prete). Dopo quattro anni è stata Paola a chiudere la relazione perché non era più innamorata. Subito dopo, all’inizio del 2018, il breve flirt con Francesco Monte che non è durato molto. Il grande amore è arrivato nell’estate 2018: oggi la Di Benedetto è felicemente fidanzata con Federico Rossi, il cantante del duo Benji & Fede. La coppia ha affrontato una lunga crisi nel 2019 ma ora è più unita che mai anche se per i progetti seri come matrimonio e figli preferiscono attendere. Dopo la lontananza dovuta prima al Grande Fratello Vip e poi all’emergenza Coronavirus Paola e Fede stanno trascorrendo l’estate insieme, tra weekend al mare e cene romantiche.

Paola Di Benedetto è rifatta e oggi appare più magra di un tempo

Paola Di Benedetto non ha mai nascosto di essere favorevole alla chirurgia estetica. La modella è rifatta: ha ritoccato il naso. Il décolleté è invece naturale, come spiegato in una vecchia intervista a Matrix Chiambretti. Rispetto ai tempi di Ciao Darwin la Di Benedetto appare però oggi più magra: Paola ha cominciato a seguire una dieta e a praticare tanto sport. Due fattori importanti che l’hanno aiutata a tonificare e modellare il suo corpo già perfetto.