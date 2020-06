Paola Di Benedetto e Fede, momento tanto atteso: la coppia di nuovo unita

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme a Milano: la coppia sui social fa impazzire i fan

Arriva il momento tanto atteso per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: dopo mesi di lontananza forzata si sono riabbracciati. I fan sono in delirio dopo aver appreso la notizia e loro stessi appaiono più felici che mai. A dare l’annuncio sul loro ricongiungimento ci pensa oggi proprio Paola, attraverso un post condiviso su Instagram. La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip pubblica in queste ore una foto che la ritrae finalmente tra le braccia del cantante. Impossibile non notare la felicità della coppia nell’immagine che vede la Di Benedetto sorridere mentre guarda il fidanzato. Un momento molto atteso da Paola e Fede in questi mesi, ma anche dai fan. La coppia ha trascorso diverso tempo distante. Si erano visti poco prima della partecipazione della Di Benedetto al GF Vip. La vincitrice, una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia, non ha potuto riabbracciare Fede a causa della quarantena forzata. L’emergenza legata al Coronavirus ha messo, dunque, a dura prova questa relazione.

Paola Di Benedetto rivede il fidanzato Federico Rossi dopo moltissimi mesi

“E non esisterà un posto in cui ti sentirò lontano, nemmeno il più nascosto… nemmeno sulla Luna”, scrive Paola sotto la foto condivisa su Instagram che la ritrae insieme a Fede. Sono diversi i commenti dei fan e dei loro amici, che sono chiaramente felici di assistere a questo momento tanto atteso. Lo stesso cantante commenta: “Finalmente e ora chi ci stacca più”. Sembra proprio che la coppia non abbia più alcuna intenzione di separarsi, dopo aver trascorso così tanto tempo distanti. Ricordiamo che Paola ha passato la quarantena a Vicenza, a casa dei suoi genitori, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Ora finalmente ha avuto la possibilità di raggiungere Fede a Milano.

Paola e Fede di nuovo insieme a Milano: ora la coppia spera di andare presto a convivere

Con una foto che li ritrae all’aria aperta super felici, Paola e Fede fanno sapere ai fan che si sono finalmente ritrovati dopo molti mesi. Nel frattempo, la Di Benedetto sogna la convivenza con il cantante. Lei stessa ha dichiarato, recentemente, di essere pronta a compiere questo passo. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire quando Paola e Fede andranno a convivere. Ora che si sono ritrovati potranno sicuramente iniziare a progettare il futuro insieme.