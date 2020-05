Paola Di Benedetto, quando rivedrà Fede e su Monte: “Non cancello”

Paola Di Benedetto, le ultime news dopo il Gf Vip: intervista su Radio Radio e il rapporto con Paolo Ciavarro

Paola Di Benedetto oggi è stata ospite di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Nella trasmissione Non succederà più la vincitrice del Gf Vip 4 ha parlato della sua esperienza nel reality show, positiva ovviamente, ma anche della sua vita sentimentale. Prima di ogni altra cosa, però, ha specificato di non essersela presa per le parole di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. Le due in una diretta condivisa su Instagram avevano definito Paola come una “pianta grassa”. A differenza dell’opinione pubblica, Paola non ha interpretato queste parole come un’offesa al suo aspetto fisico, per questo non ha nessun risentimento verso le due. Ha pensato invece che quella definizione riguardasse la sua presenza nella Casa, ma in ogni caso non si è infastidita più di tanto. Poi ha parlato della sua amicizia con Paolo Ciavarro e Giada le ha subito chiesto se, secondo lei, da parte di Clizia potesse esserci un po’ di gelosia.

Gf Vip, Clizia Incorvaia gelosa di Paola? Parla la Di Benedetto

Paola ha subito chiarito che da parte sua non c’è stata nessuna malizia: “Ci siamo avvicinati un po’ di più alla fine perché eravamo in pochi. Era inevitabile. E perché avrei dovuto evitare Paolo? Lo considero un mio amico, è stato un bel concorrente. Non penso di aver dato modo di pensare male”. Sulla possibilità che Clizia fosse gelosa ha specificato: “Ti dico è stata fraintesa da lei, penso di non aver dato nessun modo di fraintendere le situazioni”. La Di Benedetto ha poi parlato del suo bel rapporto nato con Antonella Elia e Adriana Volpe, e subito dopo la Di Miceli ha chiesto quando riuscirà a incontrare di nuovo il suo fidanzato Federico Rossi.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi pronti per la convivenza, ma quando si rivedranno?

Ebbene, Paola e Federico si rivedranno appena sarà possibile: “Non so se la data è il 18 o hanno posticipato al 25, però insomma non appena apriranno i confini delle regioni”. E sul loro rapporto ha detto: “Questa è stata una prova di maturità per me e lui ed è stata superata a pieni voti. Non è successo nulla che potesse far stare male me oppure lui”. Dopo la prova Gf Vip, adesso Paola pensa a una convivenza: “Io spero di sì, ti dico la verità. Adesso siamo tutti in balia di questa situazione, con l’autunno vedrei di iniziare a muovermi un attimo con qualche agenzia immobiliare. insomma sì, è arrivata l’ora. Comunque se faremo questo passo sicuramente lo saprete”. Ma Giada non si è lasciata sfuggire l’occasione di parlare di Francesco Monte!

Paola Di Benedetto parla di Francesco Monte: perché non ha funzionato tra loro

Paola non si è negata e ha chiacchierato anche sul flirt nato con Monte all’Isola dei famosi. Queste le sue parole: “Tutta Italia sa che c’è stato quel flirt. Diciamo che quando si partecipa a un reality, a un contesto che ti mette sotto pressione, e hai la fortuna di conoscere una persona compatibile a te è veramente una grande emozione. Come sei ti scoppiasse il cuore. Poi fuori devi capire un po’ di cose. […] Io non mi sento di dirti che con Francesco siamo scoppiati perché non stavamo bene, perché non ci siamo neanche conosciuti. Col senno di poi posso tranquillamente affermare che sarebbe stata una storia non destinata a durare. Sono cresciuta, mi conosco e so cosa va bene per me”. Federico quindi non è da considerare una sua rivincita in amore, ma l’amore: “Non è la mia rivincita, semplicemente ho trovato l’amore”.

Francesco Monte, Paola non rinnega il flirt: “Mi ha lasciato qualcosa”

Se tornasse indietro, Paola rifarebbe tutto ciò che ha fatto. Alla domanda di Giada, infatti, ha risposto: “Questa è una domandona, ti potrei dire no per come è andata. Però ti dico tranquillamente che sono convinta che ogni cosa che nella vita ci fa riflettere serve a qualcosa. Anche Francesco ha fatto parte della mia vita seppure per poco e comunque mi ha lasciato qualcosa e mi ha insegnato qualcosa. Quindi non mi sento di dirti che lo cancellerei. La vita è una, odiare non ha senso”.