Paola Caruso con Moreno di Temptation Island: sempre più vicini

By

Paola Caruso e Moreno di Temptation Island di nuovo insieme: la foto che scatena il gossip

Paola Caruso e Moreno Merlo, tentatore di Tempation Island 2019, si frequentano? La domanda sorge spontanea. I due infatti continuano a frequentarsi e appaiono sempre più vicini e complici. L’ex Bonas di Avanti un altro nella giornata di ieri, domenica 28 luglio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale uno scatto che la ritrae al parco insieme al figlio e al suo cagnolino in compagnia del bel deejay protagonista dello show estivo di Canale 5. La foto ha fatto scatenare ovviamente il gossip e i fan della Caruso iniziano a sperare che tra i due possa nascere l’amore. Questo anche perché la showgirl ed opinionista sotto la fotografia condivisa ha aggiunto degli hashtag particolari che parlano di felicità, amore e famiglia.

Moreno Merlo e Paola Caruso insieme al parco: “Family Love”

Paola Caruso condivide una foto insieme al tentatore Moreno Merlo di Tempation 2019. I due posano felicemente sulle sponde del Lago di Garda: lui regge il passeggino mentre tiene in braccio il simpatico chihuahua di lei; Paola invece tiene in braccio il suo Michelino, figlio nato dalla burrascosa relazione con l’ex, e sorride serenamente appoggiando lievemente la testa sulla spalla del ragazzo. “Happy Sunday”, scrive. Dopo aver sfilato insieme sul red carpet della premiere de Il Re Leone, la cosa che colpisce di più è che Paola usa parole “importanti” a corredo della foto come “family love” (amore familiare) e “family firts” (prima la famiglia).

Paola Caruso, nuovo amore in arrivo? Il momento di felicità con Moreno Merlo

Insomma, dopo essersi scagliata contro Raffaella Fico, che starebbe frequentando il padre del suo primo figlio, Paola Caruso sembra stia cercando di ritrovare la serenità. Sicuramente la domenica passata con Moreno di Temptation Island sembra essere riuscita a regalarle un po’ di felicità. Solo amicizia o c’è qualcosa di più? I fan della Caruso fanno il tifo per lei a prescindere dal tipo di relazione che c’è tra i due.