Marco Mengoni e Elisa: le emozioni contrastanti per Il Re Leone

Marco Mengoni ed Elisa raccontano la reazione avuta quando è arrivata la proposta di doppiare i personaggi del nuovo Il Re Leone

Quella che sta per arrivare nelle sale cinematografiche sarà una versione di Il Re Leone tutta nuova e da restare a bocca aperta. Nel cast italiano che ha dato voce ai personaggi dell’amatissimo cartoon Disney troviamo due dei cantanti più apprezzati del nostro panorama musicale, ovvero Marco Mengoni ed Elisa. Marco presterà la sua voce a Simba, mentre Elisa Toffoli sarà invece la voce di Nala, la leonessa che fin da cucciola è stata accanto al figlio di Mufasa e Sarabi. I due artisti hanno avuto giù alcune esperienze nel mondo del doppiaggio, ma lavorare con la Disney è sicuramente qualcosa di davvero emozionante e straordinario. A Tv Sorrisi e Canzoni hanno raccontato come hanno reagito quando è arrivata loro la proposta di cantare nel film e di doppiare i due celebri leoni.

Il Re Leone: Elisa e Marco Mengoni raccontano emozioni e reazioni

Marco Mengoni, che ha preso parte anche alla premiere mondiale di The Lion King a Los Angeles, ha già lavorato come doppiatore per il film d’animazione Lorax – Il guardiano della foresta. Nonostante ciò, quando è arrivata questa opportunità racconta di aver avuto un po’ di apprensione: “Mi sono detto ‘Non sarò mai in grado di farlo!’. Poi però siccome le sfide mi piacciono, ho pensato che fosse giusto provarci. Ho già doppiato una volta un film d’animazione, ma entrare a far parte della famiglia Disney è un sogno. L’Idea che in questa versione di ‘Il Re Leone’ ci sarà sempre e soltanto la mia voce, mi rende orgoglioso”. Completamente opposta la reazione di Elisa, che dopo aver doppiato Dumbo di Tim Burton, a Sorrisi dichiara: “Io invece non mi sono spaventata. Perché in queste situazioni di solito non penso tanto a me stessa, quanto agli altri”. La cantante dice di aver pensato ai suoi figli, ai futuri nipoti e ironica aggiunge: “Un giorno qualcuno potrà dire: Sai che la mia bisnonna è Nala? Top!'”.

Elisa e Marco Mengoni: la frase più difficile nel doppiaggio di Simba e Nala

I due artistici svelano anche qual è stata la frase più complicata da doppiare. Marco Mengoni: “‘Io sono Simba, figlio di Mufasa!’ Forse perché è stata registrata intorno a mezzanotte, quando eravamo tutti molto stanchi dopo una giornata intera di lavoro”. E poi aggiunge: “L’ho ripetuta mille volte, ma poi è stata scelta una delle prime versioni”. Elisa che è stata protagonista, suo malgrado, di una polemica con Laura Pausini su Il Re Leone afferma invece di non aver trovato difficoltà con qualche frase in particolare, ma con tutte quelle legate a momenti di tenerezza, tristezza o sorpresa: “Questo genere di emozioni sono quelle in cui mi devo lasciare andare. Per me è stato ostico, ma allo stesso tempo bello perché le cose difficili ti insegnano a conoscere fragilità di te che ignoravi”.