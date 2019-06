Paola Caruso attaccata: “Nemmeno un euro per un misero gelato”

Piovono critiche su Paola Caruso: non deve dire di essere in vacanza?

Puntualmente Paola Caruso viene attacca sui social network, ora per un motivo ora per un altro. Risponde sempre con educazione, anche se alcune critiche sono davvero velenose. Paola non vuole fare la guerra a nessuno, soprattutto in questo periodo: ha un figlio da accudire e che ama con tutta sé stessa, per di più è stata in grado di incontrare la sua madre biologica. Nei vari programmi condotti da Barbara d’Urso, abbiamo assistito allo sviluppo del loro rapporto. Che ora è stupendo. Paola si trova sotto a una buona stella e non vuole assolutamente farsi il sangue amaro per delle parole poco carine rivoltele contro.

Paola Caruso attacca su Instagram: ecco cos’è successo

Scoperti anche i dettagli sul padre biologico, Paola Caruso oggi può definirsi una mamma serena, super-felice! C’è chi, però, ha sempre qualcosa da ridire su Instagram: “Beata te, cara. C’è chi ha passato tanta sofferenza, forse più della tua, ma rimane in città al caldo senza condizionatori perché non ha neanche un euro per un misero gelato”. Paola si è presa del tempo per sé stessa in un bellissimo hotel, ma questo non è piaciuto per nulla ad alcuni suoi follower, che l’hanno attaccata.

I consigli a Paola Caruso

Dopo la critica, però, c’è stato un messaggio positivo: “Cresci la tua bellissima creatura nella serenità perché i figli non hanno colpa delle ca…te che facciamo noi genitori (dico noi perché ho una situazione come la tua) […]. Io non sono personaggio pubblico e nessuno mi vede se piango o rido. Ti ho detto tutto questo non per invidia o gelosia, solo per farti capire che devi essere forte per Michelino, e non sei sola. Buone vacanze, Paola, un abbraccio forte”.

Paola Caruso ritorna a parlare del padre di suo figlio

Paola Caruso ha voluto rispondere: “Sicuramente ci sono persone al mondo che stanno peggio di me e di te, ma anche molte che ostentano ricchezze e lusso sfrenato. Certo, mi dispiace, ma non posso sentirmi in colpa per godermi una vacanza dopo tutto”. Ha poi precisato di star crescendo il suo bambino senza un padre: “E non dire noi perché di noi nella mia situazione non esiste proprio nulla. Unica colpa è stata quella di avere amato un uomo che non esiste”.