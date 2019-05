Paola Caruso, sfogo dopo Live-Non è la d’Urso: dettagli padre biologico

Paola Caruso, sfogo e appello dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso: “La famiglia è sacra”. Dettagli sul padre biologico

Paola Caruso sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti e di enormi sorprese. L’ex Bonas di Avanti un Altro, infatti, negli ultimi mesi, oltre a essere diventata mamma del piccolo Michele, ha scoperto l’identità della madre biologica che si chiama Imma. Il passato, però, non ha ancora finito di bussarle alla porta visto che, se la mamma naturale è stata ben contenta di incontrarla e conoscerla, il padre biologico continua ‘a latitare’. Ma chi è? Paola e Imma lo sanno? Pare di sì, come le due donne hanno detto durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso. Peccato che, sempre secondo la Caruso e Imma, questa persona non vuole aver nulla a che fare con loro. Da qui lo sfogo e l’appello della neo mamma, affidato a Instagram nella mattinata odierna.

L’ex Bonas, il post social: “Qualcuno che ha il tuo stesso sangue”

“La famiglia è Sacra. Mamma e Papà sono chi ti ha cresciuta facendo sacrifici e dandoti amore infinito“, esordisce Paola sui social. “Ma anche un padre biologico – prosegue – o una madre biologica e dei fratelli o delle sorelle sono un valore aggiunto nella vita. Qualcuno che ha il tuo stesso sangue”. Paola corrobora quello che già ieri ha detto durante la puntata del talk serale condotto da Barbara d’Urso, dove le giornaliste della trasmissione si sono messe sulle tracce del presunto padre. L’uomo raggiunto non ha voluto mostrare il volto, negando di essere il papà di Paola e affermando che, nel caso in cui dovesse uscire il suo nome su giornali o in trasmissioni tv, procederà per vie legali (“Non me la ricordo questa donna (Imma, ndr). Anzi, se vedo il mio nome in giro vi denuncio tutti”).

Presunto padre biologico: Paola vuole certezze

Sempre dal salotto di Barbara d’Urso, Paola, dopo aver visto il filmato sul presunto padre, ha detto di conoscere la sua identità e di essere solo in cerca di conferme per sapere se ha anche altri fratelli o sorelle. L’ex Bonas ha anche specificato che sarebbe disposta a fare tutto nell’anonimato, lontano dai riflettori delle telecamere, così da preservare la privacy di quello che lei dice essere suo padre. Come rivelato negli scorsi giorni dalla signora Imma, pare che si tratti di un ex calciatore che giocò nel Catanzaro all’inizio degli anni Ottanta e che non ha mai saputo dell’esistenza di una figlia.