Paola Caruso presunto padre biologico: è un ex calciatore del Catanzaro

Paola Caruso di nuovo protagonista a Live-Non è la d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro si è presentata con la madre naturale Imma, che ha ritrovato proprio grazie ai programmi di Barbara d’Urso. Nel salotto Mediaset la soubrette calabrese ha potuto riabbracciare la madre adottiva Wanda, che non vedeva da mesi. La signora è malata e non riesce facilmente a spostarsi mentre Paola preferisce non viaggiare con Michelino, il figlio nato poco più di due mesi fa. Ma grazie alla redazione di Canale 5 Wanda, madre adottiva di Paola, è riuscita ad andare a Milano per riabbracciare la figlia e conoscere finalmente il nipotino Michele Nicola.

Cosa pensa la madre adottiva della madre biologica di Paola Caruso

“Provo amarezza mista a felicità, non lo so spiegare”, ha confidato Wanda, la madre adottiva di Paola Caruso, a Live-Non è la d’Urso. La signora, che ha adottato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi insieme al defunto marito Michele Nicola, non era a conoscenza della storia della signora Imma. “Mi avevano solo detto che Paola era una bambina sola”, ha ricordato Wanda. “Forse anche per Paola tutto questo è stata una brutta esperienza”, ha sottolineato la signora, che ha poi conosciuto Imma e il fratello e la sorella di Paola.

Chi è il padre biologico di Paola Caruso? L’ex calciatore nega tutto

Dopo l’incontro tra la madre adottiva e quella biologica, Barbara d’Urso ha parlato del padre biologico di Paola Caruso. Come già rivelato dalla signora Imma si tratta di un ex calciatore del Catanzaro, uno sportivo che ha giocato nella compagine calabrese nella stagione 1983-1984 e che non ha mai saputo dell’esistenza di una figlia. In seguito al test del dna, Imma ha fornito alla redazione di Live-Non è la d’Urso il nome del presunto padre biologico. L’uomo ha negato l’intera vicenda, ribadendo di non aver mai avuto una storia del genere.

Le parole del presunto padre biologico di Paola Caruso

“Non conosco nessuna donna che si chiama Immacolata. In quegli anni le relazioni che ho avuto sono durate al massimo due mesi. Penso che lei abbia fatto il mio nome perché all’epoca ero uno dei più conosciuti e famosi, magari ha frequentato più di un calciatore…Escludo che possa essere io il padre di Paola! Sono passati 30 anni, ho una famiglia e non mi interessa. Nonostante tutto auguro alla ragazza di trovare il suo vero padre”, ha detto l’ex calciatore del Catanzaro.

Imma nega le affermazioni del presunto padre di Paola

Le dichiarazioni dell’ex calciatore del Catanzaro non sono piaciute a Imma, che ha negato tutto con veemenza. “Mi piacerebbe conoscere mio padre ma se lui non vuole avere niente a che fare con me non fa nulla. Io non obbligo nessuno. Un padre ce l’ho già avuto”, ha aggiunto Paola Caruso.