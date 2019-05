Paola Caruso a ruota libera sulla madre naturale: il rapporto instaurato

Paola Caruso, la nuova vita dopo la scoperta della mamma biologica. Il rapporto con Imma e “l’effetto” dei nuovi fratelli: “Mi tocca nel profondo”

Periodo di grandi cambiamenti per Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro è infatti da poco diventata mamma di Michele. Inoltre, sempre di recente, ha scoperto l’identità della sua madre biologica. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più ha parlato dettagliatamente proprio del rapporto che sta instaurando con Imma, la figura ritrovata. Una situazione non semplice, ma non per questo negativa. Paola ha confidato di aver dovuto rivedere i suoi equilibri e di sentire più volte Imma durante la giornata.

L’ex Bonas: “Mia madre è la donna che mi ha cresciuto”

“Scoprire all’improvviso di avere due madri, una adottiva e una naturale, non è facile”, confessa la Caruso che poi fa sapere che Imma è entrata nella sua vita in maniera “molto decisa”. “Io sono felice di sapere che ci sia, ma a livello fisico non è cambiato niente”. L’ex Bonas di Avanti un Altro si spiega meglio: “Ripeto: per me mia madre è la donna che mi ha cresciuto e mio padre è l’uomo che mi ha cresciuto”. Paola fa inoltre sapere che con Imma si sente spesso, “almeno tre volte al giorno”. E potrebbero essere di più: “Lei mi chiama di più, ma io ho un figlio da allattare, da seguire e non riesco a risponderle”. Ma le novità per la showgirl non sono finite qui, visto che si è ritrovata anche dei ‘nuovi’ fratelli e sorelle.

“Mi fa più effetto avere un fratello e una sorella, mi tocca nel profondo”

“Ecco, forse mi fa più effetto avere un fratello e una sorella, mi tocca nel profondo immaginarmi a tavola con loro”, confessa Paola. L’argomento vira sul futuro del piccolo Michele: la Caruso come spiegherà a suo figlio di avere due nonne materne? “Non ci sarà bisogno di spiegarglielo. Sarà doppiamente coccolato: con due nonne materne diventerà il bimbo più felice del mondo“. Anzi, “già lo è”. Ora non resta che capire chi è il padre biologico della showgirl. Pare proprio che a breve ci saranno importanti rivelazioni in tal senso.