Live – Non è la d’Urso: anticipazioni puntata 1 maggio 2019

Live – Non è la d’Urso: le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 1 maggio

Una puntata ricca di emozioni è stata preparata domani sera per gli spettatori di Live – Non è la d’Urso. Barbara, in onda oggi su Canale 5 con Pomeriggio Cinque, ha svelato in anteprima quelli che saranno i momenti clou del suo talk. Protagonista indiscussa della diretta sarà di nuovo lei: Paola Caruso. Dopo aver ritrovato la madre biologica in televisione, la showgirl ha annunciato nei giorni scorsi di essere venuta a conoscenza della vera identità del padre. La Caruso ha anche detto che tornerà a parlare della cosa in uno dei programmi della d’Urso e, oggi, Barbara ha confermato che sarà proprio l’ex Bonas di Avanti un altro uno degli ospiti principali della prossima puntata di Live.

Paola Caruso incontrerà il padre biologico? L’annuncio di Barbara d’Urso

Le prime anticipazioni di Live – Non è la d’Urso sono state date oggi dalla conduttrice stessa a Pomeriggio Cinque. Barbara, dopo aver spiegato ai telespettatori che non sarà in diretta domani con il suo solito show pomeridiano, ha confermato la puntata del talk serale in onda giovedì 1 maggio. Nel suo ascensore tornerà Paola Caruso che, stando a quanto dichiarato, venuta a conoscenza della vera identità del padre si è messa in contatto con la d’Urso per poterlo incontrare. La Caruso, dunque, domani in diretta si confronterà con una persona molto importante.

Paola Caruso aggiorna i fan: la showgirl conosce il nome del suo vero padre

Paola Caruso di essere venuta a conoscenza della vera identità del padre biologico, un calciatore del Catanzaro che non ha mai saputo della sua esistenza, lo ha confermato in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il nome dell’uomo, però, lo renderà noto solo da Barbara d’Urso. A lei deve l’incontro con la madre e, per questo motivo, con lei Paola vuole concludere questo percorso.