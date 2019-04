Qual è il nome del vero padre di Paola Caruso? Aggiornamenti a Live-Non è la d’Urso

Dopo la sosta per le festività pasquali, Live-Non è la d’Urso torna in onda su Canale 5 mercoledì 1 maggio. E tra i numerosi protagonisti non mancherà Paola Caruso che solo due settimane fa, tramite un test del dna, ha scoperto l’identità della sua vera madre. Appurata la parentela tra l’ex Bonas di Avanti un altro e la signora Imma si cerca ora il padre biologico della soubrette. Che, come sappiamo, è un ex calciatore del Catanzaro che non ha mai saputo dell’esistenza di questa figlia abbandonata nel 1985. Nell’ultima puntata di Domenica Live Barbara d’Urso ha annunciato che ci sono delle grosse novità che riguardano lo sportivo, la cui identità è già nota a Paola.

Le parole di Paola Caruso sul suo vero padre

“È un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli. So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”, ha dichiarato di recente Paola Caruso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La giovane ha incontrato la sua madre biologica dopo che Imma ha ascoltato la sua storia proprio in una trasmissione della d’Urso. Paola deve dunque molto a Barbarella, con la quale ha da anni un ottimo rapporto amichevole.

Paola Caruso ringrazia Barbara d’Urso e Ivan

“Devo tutto a Barbara e Ivan Roncalli (autore e braccio destro della conduttrice, ndr), senza di loro non l’avrei trovata. Ora mi ritrovo con due mamme, un fratello e una sorella: è sconvolgente”, ha aggiunto Paola Caruso al quotidiano di via Solferino. In questi giorni Paola è impegnata a instaurare un legame con la sua vera madre che però non riesce ancora a chiamare mamma. “Mia mamma è quella che mi ha cresciuto e ha fatto tanti sacrifici per crescermi”, ha puntualizzato la modella calabrese.