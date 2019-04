Paola Caruso, c’è il risultato del test del dna: la vera madre è Imma

Paola Caruso ha ritrovato la sua vera madre. A Live-Non è la d’Urso la soubrette ha letto il test del dna effettuato una settimana fa. Imma, la donna di Catanzaro che ha scritto alla Bonas di Avanti un altro dopo aver ascoltato la sua storia a Domenica Live, è la madre biologica di Paola. Un risultato che ha emozionato tutti, a partire da Barbara d’Urso che non è riuscita a trattenere le lacrime. Proprio grazie al programma della conduttrice Mediaset, Paola ha trovato la sua madre biologica dopo 34 anni di vita. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha scoperto di essere stata adottata quando era adolescente ma non aveva mai rintracciato i suoi veri genitori. Almeno fino ad oggi quando Imma, grazie all’altra figlia Vanessa, si è fatta avanti e si è sottoposta all’esame genetico pur di scoprire la verità.

Paola Caruso: dopo la madre si cerca il padre calciatore

Appurato che Imma è la madre di Paola Caruso, ora resta da scoprire chi è il padre della showgirl. Imma, fino ad oggi, si è limitata a dire che si tratta di un ex calciatore del Catanzaro. Che, va precisato, non ha mai saputo della gravidanza di Imma, che è stata privata della sua primogenita subito dopo il parto. La nonna di Paola ha fatto credere a Imma che la bambina fosse morta pur di non creare scandalo in città per quella relazione illegittima. Solo in un secondo momento Imma – che intanto ha avuto altri due figli dall’attuale marito – ha saputo la verità sulla Caruso.

Che fine hanno fatto i genitori adottivi di Paola Caruso

Il padre adottivo di Paola Caruso è morto anni fa. La modella ne ha parlato spesso durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi e ha chiamato il figlio come il padre. La madre adottiva Wanda, invece, non sta attraversando un buon periodo. Da mesi è malata e non riesce ad incontrare la figlia. “Non la vedo da Natale. Non ha conosciuto nemmeno Michelino (nato lo scorso marzo, ndr). Io non posso andare in Calabria perché ho il bambino piccolo, lei non può venire a Milano perché sta male e non può viaggiare”, ha spiegato Paola a Barbara d’Urso.