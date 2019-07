Paola Caruso contro Raffaella Fico: la storia d’amore che non piace

Paola Caruso, Raffaella Fico insieme al suo ex? La reazione

Paola Caruso non ha ancora superato la fine della storia d’amore con il padre di suo figlio Michele. La nota ex Bonas non riesce a farsene una ragione, questo soprattutto perché lui (Francesco) non ha voluto ancora riconoscere il bambino che la dolce bionda ha partorito. Nonostante ciò, la giovane donna sta dimostrando di essere in grado di fare la mamma senza avere nessuno al suo fianco. I fan di lei si sono già affezionati al piccolino che, a quanto pare, è stato circondato da tantissimo amore sin dal suo primo giorno di vita. Paola ha sempre dichiarato di non voler far mancare nulla al suo bebè e di essere pronta a farle da madre e da padre durante tutta la sua crescita. E seppur sia andata avanti, la Caruso pare non sia riuscita a mantenere la calma di fronte all’ultimo gossip sul suo ex e su Raffaella Fico.

Raffaella Fico insieme all’ex di Paola Caruso? L’ex Bonas su tutte le furie

Tra le chicche di gossip pubblicate su Chi, leggiamo che Paola Caruso non sia rimasta assolutamente indifferente di fronte al presunto flirt tra Raffaella Fico e il suo ex fidanzato Francesco. Ricordiamo che la fine della relazione tra la bionda e il padre di suo figlio non è andata a concludersi assolutamente bene. Lui non ha mai voluto sapere nulla del bambino che la donna ha partorito, arrivando a presumere anche che forse non sia davvero suo. Durante tutta la gravidanza, la soubrette ha raccontato la sua storia nei salotti di Barbara d’Urso che, intanto, le è stata vicina e l’ha aiutata a ritrovare la sua madre biologica. Ora che sono passati diversi mesi, l’ex di lei pare abbia iniziato a frequentare la Fico.

Paola Caruso contro Raffaela Fico e il suo ex Francesco: triangolo d’amore inaspettato

Sul giornale diretto da Alfonso Signorini leggiamo le parole della Caruso che a quanto pare ha perso le staffe di fronte il gossip riguardante la storia d’amore tra Raffaella e Francesco. “Non posso scoprire che sta con Raffaella Fico leggendo Chi. Da dodici mesi non mi dà un euro. Non finirà così.”