Paola Caruso è diventata mamma: la prima foto del figlio Michele e la dedica social

Paola Caruso, ex bonas del game show Avanti un altro, lo scorso due marzo è diventata per la prima volta mamma. Il primogenito della showgirl calabrese si chiama Nicola Michele e nel giorno della Festa della Donna, mamma Paola ha condiviso sul suo profilo instagram ufficiale il primo selfie del neonato. “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre….ora la mia vita ha un senso …Buona vita figlio mio”. Queste la dolcissima dedica social di Paola Caruso al suo Michelino che lei ama definire il suo piccolo principe. Nella foto, scattata nella Clinica Mangiagalli di Milano, la viaggiatrice dell’ultima edizione di Pechino Express, dove ha scoperto di essere incinta, tiene teneramente fra le braccia il bimbo appena nato.

Paola Caruso: il primo selfie con Michelino neonato fa emozionare i fan

Guancia a guancia, il primo scatto social del neonato di Paola Caruso ha superato i 149mila cuoricini rossi, facendo emozionare i impazzire di gioia tutti i fan ed i followers della showgirl. “Auguri, un bellissimo bimbo”; “Che meraviglia!! Auguri grande donna…”; “Auguroni dolce Paola. Un abbraccio a te ed il piccolo Michelino. Buon 8 Marzo” e ancora “Tantissimi auguri Paola e benvenuto Michelino baby!”. Davvero tanti anche i messaggi di felicitazioni inviati alla Caruso dai suoi sempre più numerosi ammiratori, che hanno potuto seguire nei programmi di Barbara D’Urso l’intera gravidanza e i vari problemi con Francesca Caserta, papà del bambino.

Paola Caruso diventa mamma: l’annuncio dell’amica Simona Ventura

Paola Caruso ha voluto condividere con il suo pubblico social la foto del primogenito e, in qualche modo, anche la sua gioia per essere diventata finalmente mamma. A fare l’annuncio della nascita di Michelino ad inizio marzo è stata a sorpresa Simona Ventura, diventata grande amica della Caruso dopo l’esperienza insieme all’Isola dei Famosi del 2016. “Un’amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”, aveva scritto sul web all’amica la prossima probabile conduttrice di The Voice of Italy.