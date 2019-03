The Voice, le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa, Ventura, Carla Bruni

The Voice of Italy: grandi indiscrezioni sul nome del quarto giudice del programma

Grandi indiscrezioni stanno interessando nelle ultime ore la prossima edizione The Voice of Italy. Secondo Davide Maggio, infatti, sono stati fatti altri nomi, che vanno ad affiancarsi a quello di Arisa, come papabile quarto coach. Solo ieri era uscita l’indiscrezione secondo cui la cantante lucana potrebbe arrivare alla poltrona rossa del programma, in sostituzione di Sfera Ebbasta. Il rapper, messo al bando dalla Rai per ciò che è accaduto negli scorsi mesi nella discoteca di Corinaldo, ora potrebbe essere sostituito da un altro coach. Ma chi sarà? Non solo Arisa, vengono fatti anche altri due nomi, entrambi vi stupiranno. Parliamo di Carlo Bruni e Simona Ventura. Quest’ultima, secondo le voci del web e le stesse anticipazioni di Davide Maggio, potrebbe passare dalla conduzione alla postazione di giudice, qualora non si riuscisse a trovare un nome valido in tempi brevi. Se mai la scelta dovesse ricadere su SuperSimo, il padron del format The Voice, John De Mol, potrebbe non prenderla bene. Secondo infatti le regole del programma, solo ed esclusivamente cantanti posso diventare giudice del talent.

The Voice of Italy: chi sarà il quarto giudice? Arisa, Simona Ventura o Carla Bruni?

Ebbene sì, non sono stati fatti solo i nomi di Arisa e a sorpresa quello di Simona Ventura. Si parla anche di un’altro personaggio che potrebbe diventare giudice. A rivelarlo è sempre Davide Maggio, il quale cita Carla Bruni. La cantante, modella e moglie dell’ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, potrebbe essere la persona che il programma sta cercando da giorni e giorni. Ancora non si hanno conferme per ora, ma il cast completo dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane.

Arisa a The Voice: il gossip

Sembrerebbe che la candidatura di Arisa a quarto giudice di The Voice 2019 sia molto forte. O almeno era quello che annunciava solo poche ore fa Tv Blog. La cantante, reduce dal successo di Sanremo 2019, potrebbe tornare per la seconda volta in un talent. Risale infatti al 2011 la sua prima apparizione come giudice ad X Factor.