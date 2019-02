The Voice Of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta? L’indiscrezione

The Voice of Italy: Arisa sostituirà Sfera Ebbasta?

Continuano i rumors sull’ultima edizione di The Voice Of Italy. Dopo l’indiscrezione sulla presunta cancellazione del programma dai palinsesti Rai (poi smentita) e dall’uscita di scena di Sfera Ebbasta, ora si fa un altro nome come possibile giudice del talent. Secondo Tv Blog, infatti, si sarebbe fatto il nome di Arisa, che potrebbe affiancare Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Morgan nelle sedute rosse negli studi di Rai 2. Sarebbe stato solo un “transito” quello di Achille Lauro. Il cantante, reduce da Sanremo con la sua “Rolls Royce”, secondo le voci era interessato ad apparire nel programma. Per ora non abbiamo né conferme né smentite, ma si tratta di sole indiscrezioni. Ma il gossip non si ferma. Non solo Arisa, si fa anche il nome di un altro personaggio tv, divenuto famoso per la sua presenza e poi assenza in un altro talent, X Factor. Parliamo di Asia Argento.

Arisa a The Voice? Le voci del web

Sembrerebbe che la candidatura di Arisa a quarto giudice di The Voice 2019 sia molto forte. Meno forte sarebbe invece quella di Asia Argento che, aveva già “vinto” la poltrona di giudice nella scorsa edizione di X Factor ma poi persa a causa della bufera e dello scandalo che la rese protagonista. Secondo quanto rivelato da Tv Blog, non esistono per ora delle conferme. Sappiamo però che la scelta di chi sostituirà Sfera Ebbasta all’interno del programma potrebbe avvenire nelle prossime ore. Amanti del gossip e del programma di Rai 2, non dovrete aspettare molto.

Sfera Ebbasta rifiutato da The Voice

Si era creato un vero e proprio caos circa la presenza di Sfera Ebbasta nel programma di Rai 2, condotto da quest’anno da Simona Ventura. A dire no al rapper è stato l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. E da lì molti siti avevano anticipato la cancellazione del programma dai palinsesti Rai. Ma le cose non stanno così. The Voice of Italy partirà il prossimo 16 aprile, come affermato a gran voce dalla padrona di casa a Porta a Porta nella serata del 27 febbraio.