The Voice, caso Sfera Ebbasta. Parla l’Ad Rai Salini: news sul talent

The Voice e il caso Sfera Ebbasta, parla l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: la situazione, ultime news

Continua a imperversare il caso The Voice. Il programma che dovrebbe partire il 16 aprile su Rai Due (il condizionale è d’obbligo visti gli ostacoli degli ultimi giorni in cui si è sfilata anche la casa di produzione del progetto) è infatti stato al centro del dibattito televisivo nelle scorse ore. Il caso che più ha tenuto banco è stato quello relativo a Sfera Ebbasta, scelto inizialmente come giudice, ma poi estromesso a causa della tragedia di Corinaldo. Oggi ha parlato l’amministrato delegato Fabrizio Salini, cioè la figura di vertice della Rai che ha deciso l’esclusione del trapper. Le sue parole si sono rivolte il particolare a Carlo Freccero, neo direttore di Rai Due.

“Bisogna tener sempre presente che siamo servizio pubblico e non cedere alla tentazione di una provocazione fine a se stessa”

“Freccero sta lavorando molto, l’ho chiamato per un anno per sparigliare le carte di una rete che aveva bisogno di tornare a essere illuminata”, fa sapere Salini all’Ansa. “Ha idee geniali, quando si prova a fare cose nuove si rischia – prosegue -. Poi bisogna tener sempre presente che siamo servizio pubblico e non cedere alla tentazione di una provocazione fine a se stessa”. L’amministratore delegato passa nello specifico al caso del talent: “Su The Voice, appena mi sono stati sottoposti i nomi della giuria, ho posto un tema di opportunità su un giudice, un’osservazione anche di buon senso. Non è politically correct, è servizio pubblico e non è una brutta parola. Si tratta della nostra mission per cui stiamo qui”.

The Voice, la casa di produzione del programma si sfila dal progetto: il caso

La risposta di Salini è giunta dopo le dichiarazioni di Freccero che ha detto che l’ad lo avrebbe implorato di fare il direttore di Raidue. “L’ho chiamato e sono contento che stia lavorando con passione e spero lo faccia ancora meglio. Se l’ho implorato? Per abitudine sul lavoro non imploro nessuno“, ha spiegato Salini. Nel frattempo su The Voice continua a piovere sul bagnato. Sempre l’Ansa, nella giornata di ieri, ha fatto sapere che la società di produzione Fremantle si è sfilata dal progetto proprio a causa dell’altolà di Salini su Sfera Ebbasta.