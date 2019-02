Paola Caruso, l’ultimo sfogo contro l’ex fidanzato: “L’amore non si compra”

Paola Caruso, l’ultimo attacco all’ex fidanzato Francesco: il duro sfogo sui social

Paola Caruso si è lasciata andare, ancora una volta, in un duro sfogo contro Francesco, il suo ex fidanzato. L’ex Bonas di Avanti un altro, su Instagram stories, ha pubblicato un messaggio che a molti è sembrata una chiara frecciatina al suo ex e, come ha più volte ribadito lei, padre di Michele (il bimbo che Paola porta in grembo). Da quando è rimasta incinta, purtroppo, le cose tra loro due non sono andate bene, I rapporti si sono incrinati sempre di più e, col passare delle settimane e dei mesi, le possibilità di una loro riappacificazione sono andate scemando sempre di più. Sia Paola che Francesco, ormai, si parlano tramite social tant’è che, proprio in queste ore, è proprio su Instagram che la showgirl ha voluto mandare un chiaro messaggio al suo ex.

Paola Caruso, arriva la frecciatina all’ex fidanzato Francesco: “L’amore della gente non si potrà mai comprare”

“Il tempo è sovrano di tutte le cose” ha scritto Paola Caruso sul suo Instagram stories. “Non ho le giacche, le borse, i gioielli, le vacanze da sogno etc. di chi è venuta dopo di me” ha poi aggiunto l’ex Bonas “Ma ho qualcosa che non si potrà mai comprare: l’amore della gente”. Inutile dire che, visti i trascorsi con il suo ex fidanzato e la loro burrascosa rottura, è facile capire a chi sia rivolta la frecciatina di Paola Caruso. Con Francesco i rapporti sono sempre più tesi ma noi, ovviamente, speriamo vivamente che le divergenze tra i due si possano appianare con l’arrivo del piccolo Michele.

Paola Caruso a Domenica Live: l’annuncio inaspettato

Circa un mese fa, Paola Caruso a Domenica Live, dopo aver criticato aspramente il comportamento del suo ex fidanzato, aveva dichiarato: “Sono io stessa che chiederò il DNA del mio bambino. Perché io sono sicura, troppo sicura di mio figlio e del fatto che sia suo figlio. Quindi io non ho niente da nascondere. Sono io stessa a fare il DNA per prima”.