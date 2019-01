Paola Caruso a Domenica Live: un importante annuncio prima del parto

Paolo Caruso di nuovo contro il padre di suo figlio: annuncio inaspettato a Domenica Live prima del parto

Una storia davvero infinita quella che gira attorno a Paola Caruso e al bambino che porta in grembo. L’ex Bonas di Avanti Un Altro è stata lasciata dal padre del bambino agli inizi della gravidanza. Da quando la diretta interessata ha deciso di rendere pubblico ciò che è accaduto tra lei e il suo ex, è scoppiato un vero e proprio scandalo. Continue accuse, repliche, insulti e tanti, tantissimi dubbi. Oggi, la dolce soubrette ha deciso di tornare nello studio di Domenica Live per fare un importantissimo annuncio. Dopo aver riepilogato l’intera vicenda e aver riconfermato tutte le affermazioni delle precedenti ospitate e lettere inviate a Barbara d’Urso, la futura mamma ha svuotato il sacco.

Domenica Live, Paola Caruso vuole fare il test del DNA: l’annuncio in diretta tv

L’ex di Paola Caruso pare abbia messo in dubbio la sua paternità nei confronti del bambino che sta per nascere. Francesco pare non sia poi così molto convinti di essere il padre di Michele. In ogni caso, la showgirl continua ad affermare di esserne convinta. Di fronte ai dubbi dell’uomo, l’ex Bonas dichiara: “È l’unica cosa che può dire per giustificare il suo atteggiamento. Si sta auto giustificando. Ma lui lo sa che è suo figlio.” Successivamente, Paola ha deciso di chiudere la polemica nel migliore dei modi. “Sono io stessa che chiederò il DNA del mio bambino. Perché io sono sicura, troppo sicura di mio figlio e del fatto che sia suo figlio. Quindi io non ho niente da nascondere. Sono io stessa a fare il DNA per prima.”

Paola Caruso pronta al parto: le ultime dichiarazioni sul padre di Michele

Alla fine Paola Caruso se ne è fatta una ragione. Oggi, la donna e futura mamma ha dichiarato di essere serena perché fermamente convinta di poter essere felice insieme a Michele anche senza l’affetto del padre del bambino. Al suo ex, dice anche: “Tu sei un padre? Tu non sei neanche un uomo.”