Paola Caruso mamma, la Bonas ha partorito: l’annuncio di Simona Ventura

Paola Caruso ha partorito: l’annuncio a sorpresa sulla Bonas diventata mamma

Paola Caruso ha partorito! La Bonas ha dato alla luce il suo primogenito, oggi 2 marzo 2019. Non si hanno molte notizie sul piccolo Nicola Michele, il suo primogenito. Il figlio di Paola Caruso è nato nella giornata di oggi, questo almeno si intuisce dall’annuncio di Simona Ventura. Ebbene sì, ad annunciare la nascita del figlio della Bonas è stata proprio la conduttrice, che è tornata in Rai da poco. Simona e Paola hanno vissuto dei bei momenti quando erano entrambe concorrenti dell’Isola dei famosi ed è nata una bella amicizia fra loro. Per questo la Ventura ha voluto congratularsi con Paola in modo speciale!

Paola Caruso mamma, gli auguri di Simona Ventura alla neo mamma

Con una foto in cui erano all’Isola, Simona ha fatto gli auguri alla neo mamma Paola Caruso: “Un’amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”. Tra gli hashtag ha inserito anche “#2marzo”, per cui si presume che il bimbo sia nato proprio oggi. Al momento si conoscono ulteriori dettagli sulla nascita del figlio della Caruso, per esempio a che ora è nato o il suo peso. La neo mamma non ha ancora pubblicato nulla sul suo profilo Instagram, ma ha commentato il post di auguri della Ventura, scrivendo: “Sempre e per sempre”, con un cuore rosso. Pare dunque che mamma e figlio stiano bene.

Paola Caruso, è nato il figlio Michele Nicola

Adesso che Paola Caruso è diventata mamma, presenterà il figlio Michele Nicola nei salotti di Barbara d’Urso? La Bonas è stata spesso ospite di Domenica Live, prima per parlare del padre del bambino e ultimamente invece perché è spuntata la sua presunta madre biologica. Adesso è il momento di pensare al figlioletto e godersi i primi giorni da mamma. Non resta che fare a lei tanti auguri e dare un caloroso benvenuto al piccolo Michele!