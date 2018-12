Paola Caruso sapeva del figlio dell’ex fidanzato: parlano sorella e amici

Paola Caruso incinta news sull’ex fidanzato: la lettera a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso continua ad occuparsi del caso di Paola Caruso. A Pomeriggio 5 la conduttrice ha letto due importanti lettere: quelle della sorella di Francesco, ex della Bonas di Avanti un altro, e quella di due amici dell’ex coppia. Entrambe le lettere ribadiscono lo stesso concetto: a quanto pare Paola sapeva del figlio di Francesco, il bambino che l’imprenditore calabrese ha avuto nove anni fa da una relazione di gioventù. “Paola era al corrente fin dall’inizio della presenza di mio nipote. Non voglio più che un minore venga strumentalizzato a fini mediatici”, ha sottolineato l’ex cognata della Caruso. Sulla stessa lunghezza d’onda la lettera degli amici di Francesco, che avrebbero frequentato la showgirl negli ultimi mesi: “Paola sapeva da sempre dell’esistenza di questo bambino anche se non ne era così felice. La famiglia di Francesco, e in particolare la mamma e la sorella, è molto presente nella vita di questo bambino”. Che dunque, come sottolineano queste due lettere, sarebbe stato riconosciuto dal padre.

Cosa aveva detto Paola Caruso sul figlio dell’ex compagno

“Ho le prove di quello che dico, ho anche visto questo bambino. Parlo con la madre di questo bambino, che è il fratello di mio figlio. Il bambino sa chi è il padre e ogni tanto lo vede. Ma io quando stavo con Francesco ero all’oscuro di tutto”, aveva confidato Paola Caruso a Domenica Live. La scoperta aveva scioccato parecchio l’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi che, mentre ne parlava in tv, ha pure accusato un malore. Stando a quanto ribadito da Paola, ci sarebbero state negli ultimi mesi altre scoperte su Francesco, che però la futura mamma vuole affrontare nelle sedi opportune. “Sto avendo dei problemi cardiaci”, ha inoltre ammesso la Caruso. Che già qualche mese fa aveva avuto qualche complicanza al colon dopo l’esperienza a Pechino Express.

Paola Caruso incinta: il parto è previsto per febbraio

Nonostante i problemi, Paola Caruso sta portando avanti la gravidanza. Il piccolo nascerà a fine febbraio e si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della soubrette. Paola è stata infatti adottata e fino ad oggi non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali.