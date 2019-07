Pamela Prati torna in tv: ecco dove la rivedremo a settembre

Che fine ha fatto Pamela Prati: le ultime news sulla soubrette

Pamela Prati non è sparita. La soubrette sarda ha scelto di stare lontana dai riflettori solo per qualche mese, in seguito all’overdose mediatica che l’ha vista protagonista di recente. Ma l’ex primadonna del Bagaglino tornerà presto sul piccolo schermo. Come rivela Alberto Dandolo su Oggi, nel numero in edicola giovedì 11 luglio, la Prati sta preparando il suo ritorno in tv. Pare che la 60enne sarà tra i protagonisti di un nuovo programma Mediaset ancora top secret. Non solo: Pamela ha addirittura scritto un libro sulla vicenda che le ha inevitabilmente cambiato la vita privata e professionale. Insomma nessun ritiro dalle scene come auspicato da qualcuno: l’amica di Valeria Marini non abbandonerà il lavoro per colpa di Mark Caltagirone!

Pamela Prati verso la prima edizione di Amici Vip: il gossip

“La showgirl sarda tornerà presto. Si sussurra infatti che, oltre ad aver scritto un libro di prossima uscita, sarà tra i protagonisti di un programma Mediaset. Trattasi di un reality o di un nuovo talent per celebrità?”, si legge sulla rivista. Pamela Prati sarà forse tra i concorrenti della prima edizione di Amici Vip? Nel nuovo show di Maria De Filippi la soubrette potrebbe mettere in luce le sue tante doti artistiche e far così dimenticare la triste faccenda che l’ha coinvolta e che l’ha resa vittima di numerose critiche e maldicenze.

Pamela Prati non ha più rapporti con Donna Pamela e Eliana

Intanto da qualche mese Pamela Prati ha rotto ogni tipo di rapporto privato e professionale con le sue ex agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. La questione però non è ancora del tutto conclusa: Donna Pamela ha svelato che in tv non è stato detto tutto e che sono coinvolti nel caso pure nomi altisonanti.