Amici Vip concorrenti, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? La verità e le news

Amici Vip, le prime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show

Le anticipazioni di Amici Vip ci terranno compagnia per tutta l’estate, visto che il suo arrivo su Canale 5 è previsto per settembre. Si parla tanto della conduttrice ma anche dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la conduzione, le ultime anticipazioni vorrebbero Michelle Hunziker in pole position. La svizzera è stata giudice speciale nel Serale di Amici 18 e ha dimostrato molta passione nel commentare i ragazzi, per cui affidarle la conduzione dell’edizione Vip di Amici potrebbe essere la scelta giusta. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, molti si aspettano di vedere tra i nomi delle vecchie glorie del talent show. Ma ci saranno davvero ex concorrenti oppure saranno personaggi dello spettacolo che non hanno cominciato la loro carriera negli studi Elios?

Concorrenti Amici Vip, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast?

A tal proposito è arrivata una notizia dal settimanale Spy. Nella stessa è riportato quanto segue: “[…] si cominciano a mormorare i nomi dei primi concorrenti. Saranno dei volti noti dello spettacolo – professionisti del canto, del ballo o della recitazione – con la voglia di sperimentare le altre discipline dello spettacolo. Tra i nomi papabili ecco Gianni Sperti per il ballo, Marco Carta per il canto e Paolo Conticini per la recitazione”. Nel caso di Marco Carta sarebbe un ritorno a casa e aprirebbe le porte ad altri ex concorrenti, pure se non ci sono notizie certe in merito. Nonostante la rivista abbia azzardato i primi nomi, è arrivata la smentita ufficiale degli stessi, e non solo.

Amici Vip anticipazioni, arriva la smentita sui concorrenti

Elisabetta Soldati, ufficio stampa di Maria De Filippi, tramite i suoi profili social ha infatti smentito le anticipazioni su Amici Vip 2019: “Nessuna anticipazione stampa relativa al cast di #AmiciVip è vera! #diffidatediffidate”. Dunque nulla è ancora deciso: bisognerà aspettare ancora un po’ per saperne di più! Ma di una cosa i sostenitori di Maria sono certi: l’edizione del talent show con i personaggi famosi come concorrenti riuscirà a stupire il pubblico.