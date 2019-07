Eliana Michelazzo e Pamela Prati: un film e un libro su Mark Caltagirone e Simone Coppi

Non è ancora calato il sipario sull’affaire Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati ed ex socia e amica di Pamela Perricciolo detta Donna Pamela, ha annunciato che stanno per arrivare un libro e un film sulla vicenda che ha tenuto banco per mesi su giornali, siti e televisioni. La storia sarà incentrata sulle vittime di truffe amorose e sui finti profili social come quelli di Mark e Simone Coppi, ovvero l’ex finto marito di Eliana. Quest’ultima continua a definirsi una vittima, dopo aver creduto per dieci anni ad una storia d’amore inesistente, suggellata addirittura con un tatuaggio sul braccio.

L’annuncio di Eliana Michelazzo su libro e film

“Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime. Ora sono in progetto un libro e un film. Il libro lo stanno scrivendo e il film è in progetto. Ci sono tantissime persone che hanno subito quello che ho subito io. Ci sono tante persone che sui social si innamorano e aspettano di incontrare la persona che ama. C’è gente che aspetta 20 anni e manda soldi alla persona amata. Anche io ci sono passata, ho dato anche io dei soldi a mio marito e alla famiglia virtuale. Se non ci sei dentro non puoi capire”, ha dichiarato Eliana Michelazzo a Miss Sorriso Lazio 2019, evento che ha visto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ospite e membro della giuria.

Che fine ha fatto Pamela Prati: ultime news

Mentre Eliana Michelazzo continua a mostrarsi su Instagram e in occasioni mondane, Pamela Prati ha scelto di tenere un profilo basso. La soubrette doveva partecipare al Chi Summer Festival ma all’ultimo ha disdetto la sua presenza. “Non può parlare. Glielo proibiscono i commissari perché c’è un’indagine in atto. Vi svelo questo retroscena: sarebbe venuta molto volentieri però io non avrei dovuto chiedere nulla della vicenda di Marco Caltagirone. Le ho detto: “Scusa ma che vieni a fare?!” E lei mi ha risposto: “Parlo della mia carriera e della mia estate”. ‘Va bene, allora puoi restare a casa’. Mi dispiace che non ci sia perché è un’amica”, ha raccontato Alfonso Signorini.

Che fine ha fatto Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela

Come Pamela Prati anche Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, ha deciso di stare lontano dalle luci della ribalta dopo il caos mediatico degli ultimi mesi.