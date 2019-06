Eliana Michelazzo: “Simone Coppi” sparisce dalla sua pelle. Il gesto

Eliana Michelazzo dà un taglio al passato: “Simone Coppi” sparisce dalla sua pelle. Il gesto e la spiegazione dell’ex agente di Pamela Prati

Eliana Michelazzo elimina il tatuaggio dedicato al marito immaginario Simone Coppi. Dopo dieci anni di love story virtuale, l’ex agente di Pamela Prati, in seguito allo scoperchiamento del caso del matrimonio finto con Mark Caltagirone, si è convinta che il magistrato dell’antimafia, che era sicura – almeno così afferma lei – di avere sposato senza averlo mai visto, non esiste. Dunque è giunto il tempo di tagliare tutti i ponti con un passato nebuloso e addirittura privo di fondamenta concrete. Da qui la decisione di rimuovere il grosso tattoo che era stato disegnato sulla sua spalla.

L’ex agente di Pamela Prati: “Ho pianto tanto ma era un altro addio. I tatuaggi non si fanno tanto per farli”

Attraverso una Stories Instagram, la Michelazzo ha mostrato di aver rimosso il tatuaggio, fatto anni fa per omaggiare un marito che non c’era. Il nome di Simone Coppi disegnato sulla sua spalla destra a caratteri cubitali è dunque stato cancellato. Eliana ha deciso di rimpiazzarlo con dei fiori variopinti. Il gesto è stato così commentato dalla stessa Michelazzo: “Finalmente qualche giorno fa ho fatto cancellare il nome che ho amato più di me stessa. Ho pianto tanto ma era un altro addio. I tatuaggi non si fanno tanto per farli, hanno sempre un motivo”. Nel frattempo continua a tenere banco il Prati-Gate, viste anche le versioni contrastanti delle tre protagoniste di questa triste vicenda, vale a dire Pamela Perricciolo, Pamela Prati e, appunto, la Michelazzo.

Pamela Prati sul trono di Uomini e Donne: l’indiscrezione

A proposito di Pamela Prati, la notizia della giornata lanciata dal settimanale Vero sostiene che potremmo presto ritrovare la soubrette in un programma televisivo. Quale? Uomini e Donne, in veste di tronista. Stavolta per andare in cerca di un amore fatto di carne e ossa. L’indiscrezione è presto rimbalzata sul web, divenendo in un amen virale. Dalla redazione della trasmissione di Canale 5, al momento, non c’è stata alcuna dichiarazione sullo spiffero gossipparo. Non resta che rimanere in attesa di scoprire se davvero la Prati potrebbe trovare spazio sullo scranno televisivo più famoso d’Italia.