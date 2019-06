Uomini e Donne anticipazioni, Pamela Prati tronista? “Un amore in carne e ossa”

Uomini e Donne, Pamela Prati tronista nella nuova stagione? Il gossip del giorno!

Le anticipazioni di Uomini e Donne si fondono oggi con Pratiful: Pamela Prati tronista a settembre? Il gossip del giorno è davvero incredibile. In pochi penserebbero a una mossa del genere da parte di Mediaset come anche di Maria De Filippi, eppure c’è chi ne ha parlato. Anzi, si tratta di voci che giungono direttamente da Cologno Monzese! A parlarne è stato il settimanale Vero, e il titolo dell’articolo in questione recita così: “Pamela: sul trono di Uomini e Donne in cerca di un amore… in carne e ossa!”. Il riferimento ovviamente è a Mark Caltagirone, che abbiamo scoperto ormai da settimane essere praticamente inesistente. Tutti conoscono Pratiful, magari per alcuni è complicato stare dietro a tutti i personaggi della storia, ma di Pamela Prati e Mark Caltagirone sappiamo proprio tutto. Da “Buona primavera” con cui tutto è iniziato al momento in cui, a Verissimo, la Prati ha ammesso di aver capito che Mark non esiste.

Anticipazioni Uomini e Donne, Pamela Prati sul trono a settembre?

A Live-Non è la d’Urso i retroscena di questa storia emersi di settimana in settimana hanno dell’incredibile. C’è ancora chi pensa che anche Pamela Prati sia colpevole, che fosse al corrente del fatto che Mark Caltagirone non esiste, ma lei si dice innocente e afferma con forza di essere caduta in una trappola. Potrebbe avere un riscatto a Uomini e Donne e trovare finalmente l’amore della sua vita. La rivista ha parlato di voci su Pamela Prati tronista a Uomini e Donne: “Rumors che, se si trasformassero in realtà, rappresenterebbero senza dubbio il fiore all’occhiello della prossima stagione: Pamela Prati, a settembre, potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne”.

Pamela Prati tronista a Uomini e Donne? Anticipazioni incredibili!

C’è da chiedersi se davvero Maria De Filippi sta pensando di dare questa possibilità a Pamela Prati e soprattutto come reagirebbe il pubblico. Se da una parte c’è chi attende sempre nuovi risvolti di Pratiful, dall’altra c’è chi non ne può più di sentir parlare di Mark Caltagirone. Se uno dei possibili tronisti più attesi potrebbe rinunciare, a settembre potremmo vedere davvero Pamela Prati a Uomini e Donne?