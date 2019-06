Nuovi tronisti 2019, primo gran rifiuto? Esplode gossip dopo messaggio ambiguo

Tronisti nuova stagione Uomini e donne, i nomi emersi finora

Sono tanti i pettegolezzi che stanno emergendo sui tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, e la maggior parte riguarda volti già noti della trasmissione: si fa spesso riferimento infatti ai corteggiatori e alle corteggiatrici non scelti, quindi a Klaudia, Antonio e Luca sebbene non sia da escludere neanche Valentina, la corteggiatrice di Luigi a cui venne preferita Irene. È molto probabile inoltre che tornerà il trono gay, quindi potete immaginare a che punto siano arrivati i pettegolezzi. Oggi aggiungiamo qualche tassello a questo puzzle parlando proprio del già citato Antonio Moriconi.

Nuovi tronisti 2019, il messaggio ambiguo di Antonio Moriconi

Al ragazzo, che è già intervenuto sulla rottura tra Alessio e Angela, è stato fatto notare che Natalia Paragoni lo vedrebbe bene come tronista per il suo modo di essere; Antonio ha dichiarato di aver saputo delle parole della fidanzata di Andrea e ha risposto con un messaggio piuttosto ambiguo: “Praticamente – queste le parole del follower – in una diretta Natalia ha detto che ti vedrebbe bene sul trono per il tuo modo di essere”. “Sì – questa la risposta di Antonio – me l’hanno mandata, (trono a parte) è stata carina nelle cose che ha detto”. A cosa ha voluto far riferimento Antonio con “trono a parte”? Sta dicendo che forse rifiuterà? È tutto molto strano visto che in passato Moriconi non aveva scartato tale ipotesi: potrebbe trattarsi insomma semplicemente di un fraintendimento legato alla brevità eccessiva della risposta.

Perché Antonio Moriconi sarebbe un bel tronista

Antonio tra l’altro sarebbe un tronista perfetto: oltre ad essere bello corteggiando Teresa Langella ha dimostrato di essere un ragazzo umile, serio, affettuoso quando si fida, e molto diverso dagli altri corteggiatori che abbiamo conosciuto. Questo messaggio forse l’abbiamo frainteso, o meglio speriamo sia così perché il suo trono ci piacerebbe parecchio dopo i flop clamorosi delle ultime stagioni.