Uomini e Donne anticipazioni: ecco i probabili nuovi tronisti di settembre

Uomini e Donne anticipazioni: chi si siederà sul trono del programma a settembre 2019? Ecco i nomi dei probabili nuovi tronisti

Uomini e Donne è andato in vacanza, il programma condotto da Maria De Filippi e che da anni vanta le opinioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari tornerà a settembre. E come ogni anno, è già partito il totonomi per chi si siederà sul trono rosso. Tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane, ossia da quando Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta hanno fatto le loro scelte in diretta in studio, tutti e tre sono usciti fidanzati; ma, mentre Giulia e Manuel e Andrea e Natalia si mostrano molto innamorati e felici insieme, non si può dire la stessa cosa di Angela e Alessio. La coppia formata dalla napoletana e dal romano stanno facendo parlare, in molti credono che la Nasti e Campoli si sono già lasciati. Lei ha anche promesso che presto racconterà tutto. Nel frattempo che attendiamo novità sulla coppia, pensiamo ai probabili tronisti di settembre. Uno dei nomi che spicca è quello di Antonio Moriconi.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi nuovo tronista? La risposta di lui

Antonio Moriconi sarà uno dei tronisti di UeD nella prossima stagione? Se per ora, ovviamente, non abbiamo sicurezze l’ex corteggiatore di Teresa Langella ha dichiarato che accetterebbe molto volentieri, se mai la redazione glielo chiedesse. Il motivo? “Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“, aveva detto in un numero del Magazine di Uomini e Donne. Già tempo fa si faceva il suo nome, questa volta arriverà davvero sul trono? Dobbiamo dire che Antonio era molto apprezzato nel suo percorso come corteggiatore, ed aveva fatto innamorare molte ragazze grazie alla sua tranquillità e dolcezza.

Uomini e Donne, tutti i nomi fatti sui prossimi tronisti

Sappiamo dell’usualità della redazione nel “trasformare” ex corteggiatori, magari le non scelte, in tronisti. Questo è quello che è successo a Giulia Cavaglia, per esempio in questa stagione. Oltre a Moriconi, il nome che per questo motivo era stato fatto era quello di Klaudia Poznańska. Per ora non ci sono altri nomi, ma siamo sicuri che nel corso dell’estate ne usciranno altri, come accade tutti gli anni.