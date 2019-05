Uomini e Donne anticipazioni, Antonio Moriconi nuovo tronista? “Direi di sì”

Uomini e Donne anticipazioni, l’ex corteggiatore di Teresa Langella, Antonio Moriconi sarà il nuovo tronista? Lui ci spera

La stagione di Uomini e Donne si sta concludendo e si parla già dei prossimi tronisti, seduti sulla sedia rossa a settembre. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore ci sarebbe quello di Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella. Mentre la bella napoletana se la spassa insieme al fidanzata Andrea Dal Corso, Antonio vorrebbe approdare di nuovo nel programma di Maria De Filippi e questa volta in una nuova veste: proprio quella di tronista. Il giovane di Guercino avrebbe detto la sua circa la possibilità di tornare a UeD come tronista e lo ha fatto tra le pagine del Magazine di Uomini e Donne. Antonio l’ha definita una grossa opportunità, eppure tempo fa si vociferava che avesse trovato l’amore. Moriconi, infatti, era stato fotografato in compagnia di una bellissima bionda ma poi lui stesso aveva spiegato con un secco no di non aver trovato l’amore, come il gossip aveva ipotizzato.

Antonio Moriconi torna a UeD come tronista?

Antonio Moriconi torna a Uomini e Donne come tronista? Dopo il gossip sul presunto fidanzamento (poi smentito), l’ex corteggiatore di Teresa Langella risponde sulla rivista del programma e spiega: “Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta. Per cui: perché no?! Se me lo dovessero proporre, direi di sì“. Moriconi non disdegna il trono, anzi se ma la redazione di UeD glielo dovessero proporre, accetterebbe senza problemi. Ma poi torna sulla Langella e la storia d’amore nata con Andrea Dal Corso, in riferimento a questo Antonio spiega che è un capitolo chiuso e li vede molto innamorati.

Antonio su Teresa e Andrea: “Li vedo innamoratissimi“

Antonio Moriconi non ha solo risposto alle curiosità sul trono ma anche su Teresa e Andrea, coppia uscita da Uomini e Donne dopo l’iniziale no e i tentennamenti da parte di Dal Corso. “Sembrano innamoratissimi. Sono felice per loro“, esordisce l’ex corteggiatore della Langella, ma non manca una frecciatina: “Certo è che chi ha bisogno di mostrare così tanto le emozioni che sente, spesso nasconde proprio con le parole qualcosa che in realtà non è così forte. Quando si è felici non è necessario gridarlo al mondo intero. Non so se sia il loro caso, ma se dovesse essere davvero sereni l’uno tra le braccia dell’altro, gli faccio miei auguri del giorno“.