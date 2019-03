Uomini e Donne news, Antonio fidanzato? L’avvistamento dopo Teresa

News Uomini e Donne, Antonio si è fidanzato? Il gossip dopo la scelta di Teresa Langella

Una volta scoperto di non essere lui la scelta di Teresa Langella, Antonio ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne di essere rimasto davvero molto male. Ad oggi, ci sono delle curiose novità sull’ex corteggiatore del Trono Classico. Già alcuni giorni fa il blog News U&D ricevette una dolce segnalazione sul bellissimo maestro di sci di Frosinone. Ora, tali rumors si fanno ancora più insistenti. Una fan della trasmissione di Maria De Filippi aveva rivelato di aver visto Moriconi a Napoli mentre era mano nella mano con una misteriosa bionda. In ogni caso, la persona che lo ha incontrato non è riuscita a fare alcuna foto che provasse l’avvistamento. Adesso, arriva la prova che tutti noi aspettavamo con molta ansia.

Antonio Moriconi pare si trovasse sul lungomare della città partenopea in dolce compagnia. La ragazza insieme all’ex corteggiatore non sembrerebbe essere una persona nota al pubblico di Maria De Filippi, ma chi l’ha vista dice di averla trovata davvero bellissima. Nella foto i due sono di spalle e per questo motivo non è da dare per certo che si tratti proprio del bellissimo giovane di Frosinone, anche se di profilo pare essere proprio lui. I fan più attenti hanno anche rivelato di essersi resi conto di un altro particolarissimo dettaglio social. Ansiosi di capire chi fosse questa misteriosa donna, i followers del’ex corteggiatore sono andati a curiosare tra le persone seguite su Instagram dal diretto interessato.

Uomini e Donne, Antonio ha trovato l’amore dopo Teresa? Gli indizi

Alcuni fan di Antonio hanno notato una certa somiglianza tra la ragazza che pare abbia passeggiato mano nella mano con lui a Napoli ed una delle ragazze che Moriconi segue su Instagram. In ogni caso, ancora troppo poco per affermare con certezza che il giovane abbia già trovato l’amore dopo la delusione ricevute a Uomini e Donne. Occhi ben aperti e vediamo che succede!