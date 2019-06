Angela e Alessio news: “Hanno avuto i loro motivi”, le ultimissime sulla rottura

Angela Nasti e Alessio Campoli, la rottura improvvisa fa ancora chiacchierare

Angela Nasti e Alessio Campoli stanno facendo parlare molto di più adesso rispetto a quando entrambi erano a Uomini e Donne; questo perché l’ex tronista e l’ex corteggiatore – come ben sapete – si sono lasciati subito dopo la trasmissione scatenando polemiche a non finire, su cui sono intervenuti un po’ tutti ma che non sono basate – bisogna dirlo – su prove concrete. Si è detto di tutto e di più su Angela, molto spesso esagerando, ma a differenza di altri casi su cui non vogliamo soffermarci e che non vogliamo neanche nominare non esiste uno straccio di prova, e certi atteggiamenti di conseguenza avrebbero dovuto essere evitati. A parlare della rottura tra Angela e Alessio oggi è stato un volto notissimo di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore di Teresa Langella Antonio Moriconi: nessuna critica, niente di niente, ma solo la constatazione che evidentemente qualcosa non è andato.

Le parole di Antonio Moriconi su Angela e Alessio

Dopo aver parlato di una sua grande rinuncia infatti Antonio si è trovato a rispondere alla domanda di un follower che gli ha chiesto cosa ne pensasse della coppia non più coppia del momento: “Anche se ci si conosce per tot mesi nel programma – queste le parole di Moriconi – non è detto che fuori ci si trovi bene, probabilmente avranno avuto i loro motivi”. Effettivamente è proprio questo ciò che ha detto la Nasti sebbene siano ancora in tantissimi a non crederle e ad accusarla di aver finto durante la trasmissione. Sarà davvero così? Uomini e Donne ci ha insegnato – e non solo Uomini e Donne quest’anno, a dire il vero – che tutto può succedere; il punto è che bisognerebbe essere sicuri prima di avanzare accuse di una certa gravità.

Alessio e Angela dopo Uomini e Donne, le parole di lui dopo la rottura

A esporsi a favore di Angela del resto è stato lo stesso Alessio: “E io – queste alcune delle sue parole dopo aver notato che la polemica proprio non si placava – oggi spezzo una lancia in favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte a un problema!”. Nessun risentimento e zero rancore insomma per l’ex della Nasti; come ha detto Antonio, hanno avuto dunque i loro motivi, e questa volta potrebbe trattarsi davvero di una coppia che semplicemente non ha funzionato e non di imbrogli ai danni del programma di Canale 5.