UeD Antonio Moriconi, ricordo inatteso e gran rinuncia: la confessione sul passato

Antonio Moriconi Uomini e Donne, una confessione ai fan sul passato

Dopo Uomini e Donne Antonio Moriconi ha continuato ad avere un rapporto stretto e bello coi suoi fan: non sono poche le volte infatti in cui risponde alle domande di chi lo segue e in diversi casi ha anche voluto raccontare qualcosa di più di sé. Casi come quello di oggi, visto che Antonio ha parlato della sua carriera da sciatore e del motivo che lo ha spinto a interrompere senza però abbandonare del tutto lo sport: ricordiamo infatti che Moriconi è comunque maestro di sci, e questo lo abbiamo appreso grazie a Uomini e Donne, dove si è fatto conoscere proprio in queste vesti da Teresa Langella, oggi felicemente fidanzata con Andrea Dal Corso.

Uomini e Donne, Antonio spiega perché ha lasciato la carriera agonistica di sciatore

“A che livelli sei arrivato nello sci?”, gli ha chiesto a un certo punto un follower. “Me la battevo – ha risposto lui mostrando una foto di quando era più piccolo e gareggiava con veri fuoriclasse – con i 95 più bravi in Italia, o almeno ci provavo”. Se avesse continuato insomma Antonio sarebbe andato molto lontano; il punto è che spesso si hanno altre esigenze o si vogliono intraprendere strade più sicure rispetto a quelle dello sport, e a sottolinearlo è stato proprio Antonio parlando con un altro follower che gli ha chiesto i motivi dell’abbandono: “Perché – queste le sue parole – si spendono una barca di soldi, e ad un certo punto ho preferito iniziare a lavorare piuttosto che campare a spese dei miei”. Una decisione saggia che – come vi abbiamo detto all’inizio – non vuol dire che Antonio abbia abbandonato del tutto lo sport; recentemente ad esempio ha sostenuto un esame da allenatore: “Sì, da allenatore, che è una specializzazione in più; è andato bene”, questa la sua spiegazione a un altro fan che gli ha chiesto lumi proprio sull’esame che avrebbe dovuto fare.

Antonio Moriconi, il futuro dopo Uomini e Donne

Il futuro di Antonio è ancora nel mondo dello sport, sebbene non sia da escludere un ritorno a Uomini e Donne come tronista, visto che lo meriterebbe davvero dopo il bel percorso fatto con Teresa Langella. In realtà i nomi che abbiamo in mente sono tanti – pensate a quelli di Luca Daffrè e Klaudia Poznańska -, quindi non è certo che venga proposto nella prima stagione del programma; la speranza è che comunque Maria De Filippi e il suo staff ci pensino perché Antonio potrebbe darci molte soddisfazioni. Vi lasciamo intanto con una foto di qualche tempo fa che lo vede immerso nel suo ambiente preferito: