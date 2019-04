Mara Venier commenta lo scandalo scoppiato sul matrimonio di Pamela Prati

In tv si continua a parlare del matrimonio di Pamela Prati. Da giorni si mormora di un fidanzato e un evento finto, creato ad hoc dalla prima donna del Bagaglino solo per tornare sulla cresta dell’onda dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip. Nonostante le recenti smentite della diretta interessata, che ha addirittura già promesso un’esclusiva a Verissimo, le polemiche non si placano e c’è addirittura chi ha chiesto spiegazioni alla produzione di Domenica In per la recente intervista alla Prati. Per questo Mara Venier, nella puntata in onda domenica 14 aprile, ha cercato di fare chiarezza, rimarcando sulla sua assoluta buona fede nei confronti dell’ospite che conosce da tempo.

Le parole di Mara Venier sulle polemiche su Pamela Prati

“Io difendo Pamela. Non posso pensare che possa prendere in giro un’amica come me e soprattutto il pubblico”, ha dichiarato Mara Venier a Domenica In, durante l’intervista a Selvaggia Lucarelli, che ha affrontato la questione con alcuni articoli pubblicati su Il Fatto Quotidiano. “Pamela, aspetto il tuo invito a mano, come promesso. L’abito e il cappello l’ho già comprato!“, ha aggiunto zia Mara, che ha ricevuto l’invito al matrimonio della Prati durante la chiacchierata di qualche settimana fa. “Aspetta e spera”, ha replicato pungente la Lucarelli, che crede poco alla nuova storia d’amore della Prati.

Selvaggia Lucarelli non crede al matrimonio di Pamela Prati

“Le crepe di questa storia mi sembrano abbastanza evidenti. Squallido e sconcertante se ha inventato la storia dei figli in affido, sarebbe tristissimo. Per il resto mi fa un po’ tenerezza“, ha osservato Selvaggia Lucarelli a Domenica In. Intanto l’intera vicenda ha creato qualche problema di troppo a Pamela Prati: nei giorni scorsi la soubrette è stata colta da un malore improvviso. L’entourage dell’artista ha fatto sapere che la 60enne è affranta e afflitta per quanto sta accadendo in questo periodo.