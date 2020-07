Palinsesti Sky, stagione televisiva 2020/2021: novità e conferme, i dettagli

Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi sono stati presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva Sky 2020/2021, annunciando le novità e le conferme che riguardano l’intrattenimento, il cinema, l’arte, le serie tv e lo sport. Una stagione televisiva denominata “Back To Next”: l’obiettivo del gruppo è volgere lo sguardo al futuro per evolversi in termini di creatività, innovazione e qualità. Dopo l’emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da Coronavirus, Sky ha rivalutato la sua proposta ed acquisito nuovi format come “Pechino Express”, che dopo otto anni in onda su Rai Due passa alla pay tv con un nuovo titolo, “Pekin Express”, fino ad arrivare a prime tv molto attese come “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”. Oltre alle novità, però, troviamo anche grandi conferme, come la nuova stagione di “X Factor“, i nuovi episodi di “Alessandro Borghese – 4 ristoranti” e “Masterchef“.

Palinsesti Sky: novità e conferme dell’intrattenimento della nuova stagione televisiva

Una delle grandi conferme è senza dubbio quella che riguarda la nuova stagione di “X Factor”. Dopo l’ultima edizione non proprio entusiasmante dal punto di vista degli ascolti, Sky ci riprova partendo dal lancio della nuova giuria. Il talent show canoro torna il 17 settembre 2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika nel ruolo di giudici. Confermati anche i nuovi episodi del format “Alessandro Borghese – 4 ristoranti”, trasmissione che vanta numerosi telespettatori affezionati alle sfide dei proprietari dei ristoranti del Bel Paese. Non poteva mancare anche il ritorno di “Masterchef”: in questo caso è stata confermata la giuria composta da Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Torneranno anche “Bruno Barbieri 4 Hotel”, “Family Food Fight” e “Italia’s Got Talent”. Per quanto riguarda invece le novità abbiamo “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti”, serie tratta dal libro “Un capitano”, disponibile su Sky e Now Tv nel 2021. Il 9 settembre andrà in onda per la prima volta “RTL 102.5 Power Hits Estate”, dove verrà decretata la canzone “tormentone dell’estate”. Grande novità è senza dubbio “Pekin Express”, il nuovo titolo del format “Pechino Express” di Rai Due.

Pechino Express passa a Sky, chi conduce?

Arriva la conferma ufficiale: “Pechino Express” diventa “Pekin Express” e sbarca su Sky dopo otto anni di messa in onda su Rai Due. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda il conduttore (vedremo nuovamente Costantino della Gherardesca?) e i concorrenti in gara. La notizia ha creato molti malumori sul web: verrà trasmesso su TV8? Vi terremo aggiornati.