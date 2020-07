Pechino Express passa a Sky, ora è ufficiale: chi condurrà il programma?

Le voci che sono circolate nei giorni scorsi in merito ad un possibile passaggio di Pechino Express da Rai Due a Sky hanno ora trovato conferma. Nel corso del pomeriggio della giornata di oggi è stato presentato il palinsesto della nuova stagione televisiva Sky 2020/2021, annunciando le novità e le conferme che riguardano l’intrattenimento, il cinema, l’arte, le serie tv e lo sport. Una delle grandi novità è proprio Pechino Express che, dopo ben otto anni in onda sulla seconda rete del servizio pubblico con la conduzione di Costantino della Gherardesca, si trasferisce su Sky e assume un nuovo titolo, “Pekin Express“. Si tratta di un bel colpo da parte della tv satellitare che strappa un’altro format a quella generalista: in passato anche X Factor e poi Italia’s Got Talent sono migrati verso la piattaforma pay.

Pechino Express diventa Pekin Express: chi condurrà il reality?

Dopo otto anni della messa in onda del reality sulla tv di stato, il format belga-olandese prodotto da Banijay passa a Sky, diventando “Pekin Express”. La conferma delle indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata in occasione della presentazione del nuovo palinsesto della tv satellitare. Ancora non è chiaro se la conduzione sarà affidata nuovamente a Costantino della Gherardesca e non si hanno ancora notizie su chi saranno i nuovi concorrenti che parteciperanno alla trasmissione. Al centro del programma saranno ancora una volta protagoniste le coppie di personaggi noti che affronteranno un lungo percorso viaggiando per diverse migliaia di chilometri in luoghi molto lontani da casa, sia a livello geografico che culturale.

Sky acquisisce Pechino Express, la reazione del web

In pochissimi minuti l’hashtag relativo a Pechino Express è finito in tendenza su Twitter dove gran parte dei telespettatori sta commentando il passaggio del format su Sky. Gran parte dei post sono vere e proprie critiche: c’è chi lamenta il trasferimento del reality sulla piattaforma a pagamento (non tutti infatti sono abbonati a Sky), rischiando dunque di non poter più guardare la trasmissione. Potrebbe, però, esserci l’eventualità che Sky deciderà di trasmetterlo su TV8.