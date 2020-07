X Factor 2020, quando inizia e anticipazioni “incredibili”: parla Emma

Quando inizia X Factor 2020? La domanda è spuntata sul profilo Instagram del talent show in onda su Sky e non è rimasta a lungo senza risposta. Chi gestisce i social di X Factor infatti ha subito notato la curiosità di un fan e ha deciso di rispondere: X Factor 2020 inizierà a settembre 2020. Nessuno slittamento quindi, il programma condotto da Alessandro Cattelan pare non rientrerà tra i diversi programmi costretti a rinviare l’inizio a causa del Coronavirus. Certo è che le modalità saranno diverse, e chissà se ci sarà il pubblico. Le Audizioni però sono in corso, quindi le puntate da mandare in onda ci saranno. La risposta con la data di inizio di X Factor 2020 è giunta sotto a un post in cui Emma Marrone, una delle novità al tavolo dei giudici, ha parlato delle prime giornate di Audizioni. Ha detto che sono state delle “giornate incredibili”. Ha potuto conoscere meglio i suoi colleghi giudici ed è entusiasta dell’affiatamento che si è creato fra loro.

Anticipazioni X Factor, Emma racconta le prime giornate di Audizioni

Queste almeno sono le impressioni avute durante le Audizioni, quando i giudici sono chiamati a dire “sì” oppure “no” agli aspiranti concorrenti e non si fanno la guerra tra loro. Chissà se penserà lo stesso durante i Live, quando invece non mancheranno dei piccoli sgambetti per far emergere i concorrenti della propria squadra! Non sarebbe di certo la prima volta in cui i giudici a X Factor si comporterebbero così, e lo scorso anno c’è stato un susseguirsi di sgambetti che aveva iniziato a infastidire, e non poco, il pubblico a casa. Proprio per questo motivo, e visto che Emma ha parlato di un “tavolo pazzesco” dei giudici, speriamo che si concentreranno sul far emergere le qualità dei propri cantanti anziché attaccare continuamente gli altri. Ma torniamo alle parole di Emma. La cantante ha detto ancora di essere rimasta particolarmente colpita dai giovani talenti che si sono presentati sul palco di X Factor 2020 durante le Audizioni.

X Factor 2020, parla Emma: le parole del nuovo giudice del talent

In particolare ha apprezzato la loro storia musicale e artistica nonché la loro convinzione sul palco: insomma, è davvero contenta! “La musica ha bisogno di talento e di capacità ma ha bisogno anche di idee. Di persone pronte a regalare il proprio cuore sul palco”, ha aggiunto la cantante salentina. Ha visto tanto cuore durante le Audizioni e per questo è ancora più felice di essere tra i giudici di X Factor. Spera di fare un buon lavoro ed è certa di ricevere il sostegno dei colleghi. Il suo obiettivo? Dare al talento il giusto spazio, perché il talento deve ancora contare tantissimo: queste sono state le sue parole.