Pagellone tv: Vespa insulta 4, UeD mix 7, De Martino coi muscoli 9

Nacy Brilli farà parte del cast fisso di Bella Ma, programma pomeridiano di Rai Due condotto da Diaco. Cosa farà di preciso? Ogni martedì terrà una rubrica dedicata al mondo delle favole, in cui verranno coinvolti sia i concorrenti sia gli opinionisti. Viene da dire, ma perché Nancy? Con quel fior fior di carriera cinematografica che ha alle spalle, perché finire a narrare favolette su Rai Due? Mistero, voto 3!

Bruno Vespa, provocato dal collega Matteo Gracis durante un viaggio in treno, ha sbroccato. Gracis, fondatore de “L’Indipendente”, ha avvicinato il conduttore Rai con la scusa di volere un selfie. Poi ha scandito: “Professionista della disinformazione”. Altrimenti detto, lo ha descritto come un personaggio servo del potere. Vespa ha reagito male, con un sonoro “vada a fare in c**o”. Non proprio un atteggiamento da galantone, voto 4!

Titoli di coda per questa stagione per Morning News, condotto da Dario Maltese, e Pomeriggio Cinque News, timonato da Simona Branchetti. Entrambi hanno fatto abbastanza bene, rappresentando il tipo di tv garbata e non urlata tanto caro a Pier Silvio Berlusconi. Molto probabilmente entrambi i giornalisti continueranno ad avere spazio prossimamente. Avanza l’anti trash, voto 6,5!

Uomini e Donne ha annunciato 3 nuovi tronisti. Solito schema di Maria De Filippi che ha optato il mix, cioè ha dosato novità e vecchie conoscenze. Alessio è uno totalmente ‘vergine’ televisivamente parlando, mentre Michele Longobardi e Francesca Sorrentino già sono conosciuti dal pubblico di ‘Queen Mary’. Il primo ha corteggiato Manuela Carriero, la seconda ha partecipato a Temptation Island 2023. Come al solito tanti utenti hanno mugugnato, chiedendo a gran voce volti nuovi. Maria, che ne sa una più del diavolo, sa benissimo che la tv è narrazione e che avere personaggi già noti aiuta. E sa pure che chi si lamenta, alla fine, continua a seguire i suoi programmi proprio perché zeppi di volti ormai familiari. Pure stavolta tutto pensato ‘scientificamente’. Stratega, voto 7!

Stefano De Martino, durante la conferenza stampa di Affari Tuoi, ha preso in contropiede la vicenda relativa alla sua presunta conoscenza di Arianna Meloni, sorella della premier. Da mesi, cioè da quando è stato designato per succedere ad Amadeus, si sussurra di una sua amicizia speciale con la donna. A un certo punto della conferenza, avendo captato che un giornalista voleva chiedere chiarimenti sul tema, ha anticipato la faccenda: “Faccia quella domanda, me la sento di rispondere”. Quindi? “Non la conosco, chiedete a chi ha messo in circolo la notizia”. Discorso chiuso, De Martino mostra i ‘muscoli’ ed è glaciale. Voto 9!