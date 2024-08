Presentazione Affari Tuoi, gelo. De Martino: “Faccia quella domanda”

Il 2 settembre inizierà la messa in onda della nuova stagione di Affari Tuoi. Amadeus, per ovvie e note ragioni, non ci sarà, al suo posto la Rai ha deciso di piazzare il golden boy della tv generalista, Stefano De Martino. Nella mattinata di martedì 27 agosto, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del quiz show. E naturalmente protagonista è stato il conduttore campano. A un certo punto, nella stanza, è calato un gelo siderale, con De Martino che ha anticipato tutti su una questione che viene chiacchierata da settimane, ossia la presunta amicizia che intratterrebbe con Arianna Meloni, la sorella dell’attuale presidente del Consiglio Giorgia.

Naturalmente De Martino, che è tutto tranne che stupido e impreparato, sapeva che nel corso dell’incontro con la stampa, sarebbe arrivata puntuale come un orologio svizzero una richiesta di chiarimento dei suoi rapporti con Arianna Meloni. E infatti le attese sono state rispettate. La domanda è giunta. “Te la senti di rispondere alle polemiche politiche che hanno preceduto l’ingresso nel tuo programma?”, ha domandato un giornalista.

A questo punto l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha giocato in contropiede, invitando a fargli la domanda secca e senza fronzoli piuttosto che girare attorno al tema: “Mi faccia la domanda che vuole fare. Perché me la sento di rispondere”. Si è creato il gelo, poi il giornalista ha seguito il consiglio dell’intervistato. D’altra parte era lì che voleva arrivare. Certo non si aspettava probabilmente che il conduttore prendesse così di petto la faccenda.

“Le chiederei dell’amicizia con Arianna Meloni”. De Martino ha aperto le braccia, ha sorriso ed ha chiosato: “Volevo che mi venisse fatta questa domanda”. Come detto, non essendo uno sprovveduto, ha avuto tutto il tempo per preparare la risposta. A onor del vero, almeno credendo alle sue parole, non c’è stato un granché da preparare visto che non avrebbe mai avuto alcun tipo di contatto con la sorella della premier.

“Non conosco Arianna Meloni”, ha sottolineato il nuovo timoniere di Affari Tuoi. Altro momento di gelo. De Martino ha poi proseguito: “Volevo che mi venisse fatta questa domanda per dare la risposta che è unica: io non conosco Arianna Meloni”. Altri secondi di silenzio ricco di suspence finché qualcuno lo ha rotto con un’altra domanda sulla questione: “Come è nata questa notizia?”. “Dobbiamo chiederla a chi l’ha scritta perché io non conosco il percorso creativo delle notizie”, ha detto De Martino. The end e discorso chiuso.

La telefonata con Amadeus

Durante la conferenza stampa, l’ex marito di Belen Rodriguez ha anche raccontato di aver sentito privatamente il suo predecessore: “Ho sentito Amadeus. Ci siamo scambiati dei messaggi. Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: “Vedrai che ti divertirai””. De Martino, intervistato anche da Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche narrato di aver ricevuto consigli da Maria De Filippi.