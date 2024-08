Affari Tuoi, la telefonata tra Maria e De Martino: il discorso perfetto

Lunedì 2 settembre è ormai alle porte e l’attesa di vedere Stefano De Martino alle prese con la conduzione di Affari Tuoi continua a crescere. Il programma dell’access prime time fa parte dei gioielli della cassaforte di Rai Uno: da anni macina ascolti record. Amadeus ora non c’è più e i piani alti di Viale Mazzini hanno puntato tutto sulla ‘scommessa De Martino’. Lui, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si dice piuttosto tranquillo. Inoltre ha rivelato di aver avuto occasione di parlare con la sua ‘madre artistica’, Maria De Filippi, la quale gli ha dato dei saggi consigli invitandolo a non avere fretta di fare risultato perché la partita, per un simile programma, si gioca sul lungo.

“Non ho ancora festeggiato, ci sarà tempo”, ha spiegato Stefano De Martino, raccontando che non è tipo che tende a celebrare i traguardi raggiunti. “I miei amici mi dicono che una pacca sulla spalla ogni tanto me la dovrei dare”, ha aggiunto il conduttore che ha dichiarato di essere incline a fare le cose e a lasciarsele alle spalle senza lodarsi. E come si è approcciato alla nuova avventura televisiva che, senza troppo girarci attorno, è la più importante della carriera che ha avuto fino ad ora? “Questo programma è tutto da fare: da un lato sono felice, dall’altro bisogna portarlo a casa”.

Spazio poi a dei curiosi retroscena. Chi, nell’ambiente televisivo, si è fatto vivo per primo per fargli i complimenti dopo che si è saputo che sarebbe stato lui a raccogliere la pesante eredità di ‘Ama’? “Antonella Clerici e Maria De Filippi”. Sono loro le prime colleghe che lo hanno contattato per fargli le congratulazioni. Con “Queen Mary” ha un rapporto di lunga data. D’altra parte, televisivamente, è sbocciato nel talent show Amici. Con Maria ha sempre mantenuto i contatti. E infatti subito dopo aver preso la guida di Affari Tuoi ha sentito la conduttrice pavese.

“Con lei ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato”, ha raccontato De Martino. E, di preciso, cosa le ha detto Maria? “Secondo me ti diverti. La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo”. Questo il discorso, come al solito saggio, della vedova di Costanzo.

Tornando all’impronta che vuole dare alla trasmissione, ha spiegato di non volerla stravolgere anche perché ci sono concorrenti che, dalla fine della stagione scorsa, ancora devono giocare. “Poi andrò in maniera naturale verso quello che mi è più congeniale”, ha rimarcato l’ex marito di Belen Rodriguez. Qualche novità la si è già vista: torneranno i pacchi di cartone e ci sarà un vecchio telefono con la cornetta rossa. “In ogni programma almeno uno strumento che utilizzo lo devo comprare io. Teatralmente quella cornetta mi aiuta con la gestualità”, ha concluso De Martino.