Affari Tuoi, mossa anti Amadeus. Dalla Rai: “De Martino farà peggio”

La Rai, dopo aver perso Amadeus e aver fatto incetta di critica per alcune scelte discutibili relative alla programmazione e ad alcune conduzioni, non vuole sbagliare su uno dei programmi considerati un fiore all’occhiello della sua offerta, vale a dire Affari Tuoi, quiz show dell’access prime time della rete ammiraglia affidato a Stefano De Martino. L’eredità lasciata da ‘Ama’ è pesantissima, visto che si tratta di una delle trasmissioni che negli ultimi anni ha avuto il più alto numero di spettatori assoluti e uno dei più alti share dell’intero palinsesto generalista.

In particolare, a non far dormire sonni tranquilli ai piani alti di Viale Mazzini ci sono due questioni: Amadeus era una garanzia, Stefano De Martino un’incognita (inevitabile quando c’è un cambiamento); il secondo motivo riguarda sempre Sebastiani che sfiderà su Nove proprio la sua vecchia creatura, timonando Chissà chi è, che altro non è che I Soliti Ignoti in salsa Discovery. Insomma, Affari Tuoi, oltre a dover capire come andrà con la nuova conduzione rappresentata dall’ex allievo di Maria De Filippi, avrà pure una concorrenza più serrata. Quindi che fare? Meglio far partire prima il programma rispetto ai competitor, in modo tale da provare a fidelizzare il pubblico fino a che non comincerà Chissà chi è.

Affari Tuoi dal 2 settembre, la Rai mette le mani avanti

Per mettere in campo tale strategia, la tv di Stato farà aprire i battenti a Stefano De Martino lunedì 2 settembre, con amplissimo anticipo rispetto ad Amadeus che sul Nove dovrebbe iniziare la sua avventura il 22 settembre, ben 20 giorni dopo. Basterà ad Affari Tuoi decollare così presto per convincere il pubblico a non cambiare canale? Bella domanda. Intanto la Rai mette le mani avanti, spiegando di non aspettarsi che De Martino replichi o superi i risultati ottenuti dal suo predecessore. Cosi il direttore del genere Intrattenimento Prime Time in un’intervista a Fanpage.it:

“Amadeus sul Nove rappresenta un bel concorrente da non sottovalutare che inevitabilmente limerà l’audience delle altre reti concorrenti. Crediamo che replicare i risultati dello scorso anno sia impensabile, salvo un flop di Amadeus difficile da immaginare. Indubbiamente Affari Tuoi si ridimensionerà ma non in modo significativo”.

Insomma, da Viale Mazzini fanno sapere che un calo di ascolti, a patto che non sia significativo, è stato messo in conto e non provocherà problemi. Le pressioni su Stefano De Martino aumentano. D’altra parte ha voluto la bici, ora bisogna cominciare a pedalare forte.