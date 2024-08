Bruno Vespa furioso. Lite in treno, lui sbotta: “vada a f****lo” (video)

Bruno Vespa è uno dei giornalisti più noti della Rai. Il suo Porta a Porta accompagna gli italiani dal lontano 1996 trattando fatti di cronaca, politica e attualità con uno stile che contraddistingue il conduttore. Proprio per questo, è una persona abituata a ricevere attenzioni dalla gente comune, tra chi lo ferma solo per un saluto, fino a coloro che chiedono selfie e autografi. Non tutti però, apprezzano il suo lavoro, così come è accaduto nell’ultima occasione.

Mentre Vespa era in viaggio infatti, nel corso della giornata di ieri, è stato raggiunto da quello che, apparentemente, sembrava essere un suo ammiratore. Il giornalista si trovava in treno quando un uomo gli ha chiesto di poter scattare una foto con lui.

La risposta del conduttore di Porta a Porta è stata subito affermativa. Peccato che, solo pochi secondi dopo, lo scenario si è trasformato. Vespa si è reso conto di essere caduto in quello che, in certo senso, potremmo definire “tranello”.

Il fantomatico fan infatti è in realtà Matteo Gracis, fondatore de L’Indipendente. Il “pensatore libero” – così si definisce – ha colto l’occasione di trovarsi sullo stesso treno di Vespa per recarsi da lui e contestare il modus operandi del suo lavoro. Ma cosa è successo?

Il video della lite in treno

Gracis si è avvicinato alla poltrona su cui viaggiava Bruno Vespa e, con la scusa di un selfie, ha filmato il conduttore di Porta a Porta mentre lo definisce “un professionista della disinformazione”.

Come ci si poteva aspettare, Vespa non ha preso affatto bene l’accaduto, attaccando immediatamente il giornalista con un sonoro “ma vada a fare in c**o“.

Nonostante la furia del conduttore di Porta a Porta però, Gracis non si è fermato, continuando ad esporre la sua tesi:

Bruno Vespa, uno dei più grandi professionisti della disinformazione, del giornalismo che è megafono della voce dei padroni

Vespa, furibondo, dal canto suo ha scelto di non smentire quanto sostenuto dal giornalista de L’Indipendente, ma anzi ha concluso la conversazione con un “giusto”, invitando poi l’uomo a lasciarlo in pace.

Il video dell’accaduto in poco tempo è divenuto virale sui social. A diffonderlo lo stesso Matteo Gracis, che ha successivamente spiegato il motivo della sua azione di contestazione.

@matteo.gracis Contestazione a Bruno Vespa 👅 Elogio del giornalismo libero e indipendente

Il giornalista ha chiarito di aver agito in modo educato, riuscendo però ad esprimere il proprio dissenso per lo stile di conduzione che Bruno Vespa adotta attraverso il mezzo televisivo. Ha poi aggiunto che, come dimostrato dalla reazione, il presentatore di Porta a Porta, purtroppo, non è stato aperto ad un confronto sulla questione.