Pagellone tv: Berlusconi e Mariotto imbarazzanti 4, X Factor da 8

A forza di tenere i piedi in due scarpe, inevitabilmente si inciampa e si cade rovinosamente. Alcuni conduttori e programmi tv hanno il vizio di voler apparire sempre corretti politicamente. Poi, però, può capitare che vengano a galla dei racconti che si discostano parecchio dalle loro narrazioni infarcite di miele e zucchero stomachevole. Si prendano ad esempio due fatti di cronaca recenti che hanno riguardato il mondo dei vip: quelli con protagonisti Alessandro Basciano-Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo-Lulù Selassiè. Nel primo caso Sophie ha denunciato per stalking il deejay, nel secondo la medesima accusa l’ha rivolta il nuotatore alla ‘principessa’ senza titoli. Ora, al di là di come andranno i percorsi giudiziari, certi programmi la dovrebbero smetter di propinare storie che hanno indizi di pericolosità come relazioni litigarelle gossippare. Alfonso Signorini e Silvia Toffanin, non è il caso di cambiare musica? Voto 1 al perbenismo e al moralismo dei due!

Teo Mammucari ha detto di sì a Belve. Peccato che la sua intervista sia durata meno di 5 minuti. Fonti vicine alla trasmissione hanno sostenuto che il conduttore fin dall’inizio sia stato scontroso con Francesca Fagnani, contestandole pure il fatto che gli desse del lei, che, tra l’altro, è una ritualità del format. Fatto sta che dopo una manciata di minuti il comico ha alzato i tacchi e ha lasciato lo studio. Francesca Fagnani basita, è rimasta seduta, senza scomporsi. Difficile dare un senso alla vicenda: Mammucari, che sa bene come funziona la tv e sa bene come sono le interviste di Belve, per quale motivo ha accettato? Si aspettava forse che stravolgessero gli stilemi del talk per lui? Egocentrismo a livelli massimi, voto 2!

Al Bano è tornato a frignare per non essere stato inserito tra i big in gara a Sanremo 2025. Non solo: è tornato a prendersela con Amadeus, dicendo che nel 2023, dopo che disse di sì all’ospitata con Morandi e Ranieri, l’allora direttore artistico gli promise di portarlo in gara nel 2024. Morale della favola? Carrisi fu escluso dalla kermesse anche lo scorso anno. Qualcosa, però, non torna nella versione del pugliese: davvero Amadeus gli garantì la presenza tra i big per l’anno successivo con un accordo sottobanco tra l’altro contrario al regolamento? Pare proprio di no. Non a caso ‘Ama’, lette le dichiarazioni dell’artista, ha postato una storia Instagram con una filastrocca sulle bugie di Gianni Rodari. In tutto ciò, sorge una domanda: chi glielo fa fare, a 81 anni, al signor Carrisi di continuare a portare avanti simili polemiche? Mistero. Voto all’intera vicenda 3, che barba che noia!

A This is me, prodotto dalla fascino di Maria De Filippi e condotto da Silvia Toffanin, ha visto nell’ultima puntata una sorpresa di quel burlone di Pier Silvio Berlusconi. Il numero uno di Mediaset ad un certo punto è apparso in studio. Toffanin è rimasta pietrificata. Lui l’ha incensata di complimenti, ma in studio è calato il gelo dettato da imbarazzo e impaccio. Una sorpresa non uscita benissimo, voto 4!

Guillermo Mariotto si è incavolato con Valerio Staffelli che lo ha raggiunto all’aeroporto di Fiumicino per consegnargli il Tapiro d’Oro dopo la sua ‘latitanza’ da Ballando con le Stelle. Lo stilista si è irritato e adirato, fuggendo in auto. Il Tapiro è finito a terra, rompendosi. Mariotto, fattela una risata, suvvia! Voto 4 alla mancanza di autoironia!

Si è concluso X Factor. L’edizione 2024 va assolutamente promossa. Ottimi gli artisti in gara e ottima la giuria. Finalmente si è fatta piazza pulita di coloro che creano solo casino e che, alla lunga, stufano. Strepitosa anche Giorgia alla conduzione. Bravi tutti, voto 8!

Chiara Tramontano, ospite a Verissimo, ha ricordato la sorella Giulia, uccisa dal compagno Impagniatiello. La dignità con la quale la 27enne parla del dramma è un qualcosa che fa bene alla tv e soprattutto alla società italiana. Servono più persone così, educate, sensibili, intelligenti, profonde e pensanti. Peccato per i soliti pianti di Silvia Toffanin. Per certe interviste servirebbe essere più ‘attrezzati’. Voto a Chiara 10!