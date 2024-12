Mammucari via da Belve, i testimoni: “Cosa irreale, Fagnani basita”

A Belve è capitato diverse volte che gli ospiti si imbizzarrissero o che chiedessero dei tagli alle loro interviste (senza ottenerli), ma mai era successo che un personaggio, dopo meno di 5 minuti di faccia a faccia con Francesca Fagnani, abbandonasse incavolato la postazione e se ne andasse. Ma, come si suol dire, c’è sempre una prima volta. Il protagonista dell’episodio tutt’altro che gradevole è stato Teo Mammucari. DavideMaggio.it ha informato sull’ospitata andata in fumo, il quotidiano La Repubblica ha divulgato successivamente i dettagli di quel che sarebbe avvenuto in studio.

Secondo quanto trapelato, il comico romano, appena è cominciata la chiacchierata, è apparso subito scontroso e irritato. La giornalista è conduttrice non ha praticamente nemmeno avuto il tempo di iniziare, visto che, il confronto non è durato neppure 5 minuti. Subito Mammucari si sarebbe stizzito per via del fatto che la Fagnani gli abbia dato del lei e non del tu.

“Ma perché mi dai del lei che prima mi davi del tu?”, ha dichiarato Mammucari. Rapida spiegazione: il format Belve, da sempre, prevede che all’ospite si dia del lei. Fagnani lo ha spiegato in diverse occasioni; è un modo per far sì che la conversazione appaia più convincente e meno amichevole. Mammucari, nell’accettare l’ospitata, dunque lo sapeva. E se anche non lo sapeva, viene da dire, affari suoi. Dunque si può parlare tranquillamente di un capriccio.

Chi era in studio, riferisce sempre il quotidiano La Repubblica, ha narrato di un’atmosfera surreale a causa dell’aggressività mostrata dallo showman capitolino. Tali testimonianze hanno assicurato che Mammucari è giunto innanzi alla Fagnani molto agitato. Il pubblico che segue Belve sa che il programma ha una sua liturgia. La padrona di casa comincia sempre con la domanda “Che belva si sente?” per poi entrare via via in altri argomenti. Argomenti che con Mammucari sono rimasti nel cassetto in quanto il comico ha cominciato a mettere i bastoni tra le ruote alla conduttrice. “Ma che domande mi fai?”, avrebbe risposto a un certo punto, per poi procedere sulla stessa linea.

Di fatto, sembra che si sia presentato non tanto per aprirsi, quanto piuttosto per mettere in difficoltà la giornalista. L’epilogo è stato disastroso, con Mammucari che ha alzato i tacchi: “No, guarda basta me ne vado”. Fagnani, quando l’ospite se ne è andato, sarebbe rimasta nella sua postazione, basita per quel che stava accadendo. Il pubblico in studio l’avrebbe applaudita, lasciando intendere di essere dalla sua parte. La Rai pare che manderà comunque in onda la tortuosa intervista durata solamente 5 minuti visto che Mammucari aveva firmato la liberatoria. Si mormora che il comico romano sia poi stato sostituito da Tina Cipollari.