Amadeus, filastrocca sulle bugie: chi è l’artista big a cui l’ha rivolta

Il Festival di Sanremo si avvicina e Amadeus, direttore artistico e conduttore delle ultime 5 edizioni, un giorno sì e l’altro pure viene tirato in ballo da qualcuno per svariati motivi. L’ultimo a citarlo, non in modo positivo, è stato, tanto per cambiare, Al Bano Carrisi che ha tentato negli ultimi anni di entrare in gara tra i big senza mai venire scelto. Pure pochi mesi fa ha presentato un brano a Carlo Conti, venendo di nuovo rimbalzato. Dunque nemmeno nel 2025 farà parte della competizione. Il cantante pugliese, nelle scorse ore, ha commentato la sua esclusione ai microfoni dell’AdnKronos, spiegando che ormai si è messo il cuore in pace e che da ora in avanti non tenterà più di andare a Sanremo (ce ne faremo una ragione). Non solo: di fatto ha dato del bugiardo ad Amadeus, affermando che il conduttore oggi in forza a Discovery non ha rispettato una promessa che gli aveva fatto.

Nel 2023, in realtà, ‘Ama’ chiamò Al Bano sul palco dell’Ariston, ma non come concorrente bensì come super ospite. Carrisi si esibì assieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Ebbene, secondo la versione del pugliese, in quel frangente, il conduttore di Ravenna gli promise che l’anno successivo, vale a dire nel 2024, lo avrebbe portato in gara. Queste le parole di Al Bano:

“Ho partecipato al Festival di Sanremo in gara per ben quindici volte. Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival di Sanremo l’anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti”.

Amadeus e la filastrocca sulle bugie

La dichiarazione di Carrisi appare alquanto sbilenca. Come è possibile che Amadeus abbia promesso ad Al Bano che sarebbe stato in gara l’anno successivo? Qualcosa non torna a livello di regolamento. Un direttore artistico del Festival, come è noto, solamente dopo aver ascoltato tutte le proposte musicali, compone il cast dei big. Non è che contratta sottobanco con un artista una partecipazione all’anno successivo per una ospitata. Se così fosse, sarebbe un qualcosa fuori dalla logica e contro il regolamento.

E infatti Amadeus, nel 2024, non ha preso tra i big Al Bano. Ma quella promessa c’è stata oppure no? Pare proprio di no. Il conduttore, a distanza di poche ore dalle esternazioni di Carrisi, tra le sue storie Instagram ha fatto campeggiare una famosa filastrocca scritta da Gianni Rodari. Tema le bugie. Al Bano non è stato citato direttamente, ma pare proprio che è a lui che si sia rivolto l’ex direttore del Festival. Di seguito la storia pubblicata da Amadeus.