Albano operato a causa della raucedine: com’è andato l’intervento

Piccola disavventura per Albano Carrisi: il noto cantante pugliese è stato operato proprio oggi, mercoledì 27 novembre, a Roma. Il delicato intervento è stato effettuato presso la Casa di Cura Villa del Rosario direttamente dal professor Lino Di Rienzo Businco. La motivazione dell’intervento, stando a quanto affermato dallo stesso Albano e dal suo chirurgo, sarebbe stata la raucedine che il cantante si portava dietro da tempo e che, con tutta probabilità è stata a sua volta causata da una brutta sinusite.

Il problema più grande per Albano era rappresentato dal fatto che tale condizione gli causasse abbassamenti di voce improvvisi in grado di minare le sue capacità canore. Poco fa, Albano è tornato sui suoi profili social per rassicurare i fans e spiegare loro come sono andate le cose.

Albano operato: le parole del chirurgo

In seguito all’operazione, il chirurgo che si è occupato della salute di Albano ha rilasciato una breve intervista all’Adnkronos, chiarendo quale tipo di intervento sia andato a effettuare sul cantante: “È un tipo di intervento sulle alte vie respiratorie, della durata di una ventina di minuti, ad alta tecnologia di chirurgia endoscopica mini invasiva, che permette di ripristinare la funzionalità di tutto il tratto respiratorio senza il rischio di danneggiare le corde vocali, come poteva invece avvenire un tempo”.

Insomma, fortunatamente l’intervento è andato benissimo e non vi è nessun dubbio sul fatto che il cantante possa partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. “Ho mandato a Carlo Conti ben tre brani, sono molto fiducioso“, ha raccontato Albano alla famosa agenzia di stampa. Chissà se, a questo punto, Carlo Conti deciderà di includerlo nel cast.

Nel frattempo, come anticipato, Albano, pochi minuti fa, è tornato sui suoi profili social per rassicurare i fans e spiegare loro cose fosse successo in prima persona, ma soprattutto perché avesse deciso di sottoporsi alla delicata operazione.

Il post di Albano

“Cari amici, in queste ore stampa e TV stanno dando notizia dell’intervento al quale mi sono sottoposto oggi. Non preoccupatevi, nulla di grave! Si è trattato di un semplice intervento di chirurgia mininvasiva eseguito dal Professor Lino Di Rienzo Businco. In poche parole, mi sono sottoposto a una piccola “manutenzione” alle vie respiratorie, che porterà benefici anche alle corde vocali. Tra pochi giorni si torna alla vita di ogni giorno“, ha spiegato Albano in un post pubblicato sui suoi canali social.

“Grazie per l’affetto e il sostegno che, come sempre, non mi fate mai mancare”, ha poi proseguito il cantante pugliese che, come sempre, ha ricevuto molto affetto da parte dei suoi fans. Numerosi ammiratori infatti, nelle ultime ore si sono riversati sui social per fare i migliori auguri di pronta guarigione al cantante, soprattutto in vista del prossimo appuntamento lavorativo importante al quale Albano non vorrebbe mancare: il Festival di Sanremo. Sempre che, come anticipato poco fa, Carlo Conti lo chiami a raccolta.

Loredana Lecciso assente

In tutto ciò, Albano ha dovuto affrontare questa giornata senza la presenza di Loredana Lecciso che, contattata dall’Adnkronos, ha precisato di essere stata impossibilitata ad andare in clinica con lui per motivi di salute: “Purtroppo non sono potuta andare con lui perché ho fatto un piccolo intervento alla pelle e sono ancora in convalescenza. Ma ho tranquillizzato i miei figli e gli ho detto: andrà tutto bene, vostro padre è Highlander!”.