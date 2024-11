Fedez a Sanremo? Il rumor: “Canzone segreta già inviata a Conti”

L’ultimo rumor su Sanremo 2025 riguarda Fedez, che in questo periodo appare piuttosto taciturno. Che stia preparando una bomba per il Festival della Musica italiana? A quanto pare la risposta è positiva: il rapper avrebbe addirittura inviato a Carlo Conti una canzone “molto personale”.

Fedez al Festival di Sanremo 2025? Lo scoop sulla nuova canzone

Le indiscrezioni corrono veloci mesi prima del Festival di Sanremo, e stavolta la notizia riguarda l’ex marito di Chiara Ferragni. A rivelare il tutto è il settimanale Chi, che racconta di come Fedez avrebbe già programmato un’apertura scioccante per l’evento musicale del 2025. E indovinate un po’? In pieno stile Fedez, il cantante avrebbe in serbo un siparietto che parla proprio di sè stesso, un brano “molto personale, che parla dei suoi alti e bassi, delle sue insicurezze più profonde“. Del resto sappiamo che quando Federico Lucia fa qualcosa, la fa in grande. E dopo un periodo di silenzio quasi assordante con poche storie su Instagram e nessuna polemica social, lo rivedremo in una veste introspettiva, forse per raccontare il suo dolore dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Sempre Chi, spiega: “questa volta si presenterebbe per mettersi a nudo, pronto anche a non essere capito, ma, almeno, ascoltato“. Insomma, se i rumor dovessero essere veritieri, Fedez salirà sul palco dell’Ariston con tanto da dire e soprattutto con un brano totalmente diverso rispetto a quelli che abbiamo sentito negli ultimi mesi. Durante l’estate e poi in autunno, infatti, l’artista ha pubblicato un brano in cui parla dell’ex moglie con un dissing pazzesco verso Tony Effe, che scriveva alla Ferragni quando ancora erano felicemente sposati.

Quel che è certo, è che il rapper ha voglia di ripartire dopo un periodo di pausa, e quale occasione migliore di un Sanremo attesissimo nel 2025? Ora non resta che aspettare il responso di Carlo Conti, direttore artistico della prossima edizione: accetterà Fedez come cantante in gara? Il 2 dicembre 2024 il conduttore presenterà al TG1 i nomi dei concorrenti per Sanremo 2025, e solo in quel momento scopriremo se tra loro figurerà anche quello di Federico Lucia.