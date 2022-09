Ospiti Verissimo – Domenica In: Toffanin e Mara, ‘artiglieria pesante’

Nel weekend tornano gli appuntamenti con Verissimo e Domenica In. Dopo la pausa estiva dei due programmi, il pubblico ha ritrovato in queste settimane Silvia Toffanin e Mara Venier nei loro rispettivi salotti televisivi. Chi saranno gli ospiti che racconteranno le loro storie all’interno di questi studi? Le due conduttrici hanno già preparato i loro colpi per sabato 24 e domenica 25 settembre.

Verissimo ospiti sabato 24 settembre 2022

Silvia Toffanin sabato accoglierà nel suo salotto il duo televisivo composto da Pio e Amedeo. La coppia di comici, dal prossimo 28 settembre, su Canale 5 daranno inizio alla nuova edizione di Emigratis in prima serata. Dunque, avranno modo di svelare i dettagli del programma a Verissimo. Il pubblico ritroverà sul piccolo schermo Marcell Jacbos, campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, insieme alla sua Nicole Daza. La coppia sfrutterà questa occasione per rivivere le emozioni del matrimonio da poco celebrato.

Si aggiunge tra gli ospiti di questo sabato l’attrice Rosalinda Cannavò, la quale si lascerà andare a un intenso racconto seduta di fronte alla Toffanin. Inoltre, approda nel programma di Canale 5 l’attrice Eva Robin’s. E, infine, l’appuntamento vedrà protagonista anche Irene Grandi.

Verissimo ospiti domenica 25 settembre 2022

Subito dopo la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin porterà su Canale 5 l’intervista in esclusiva per l’Italia di Sylvester Stallone. L’attore, entrato nella storia del cinema mondiale con Rocky è tra i più apprezzati di Hollywood. Non possono mancare all’appello Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i quali rivedranno per la prima volta le immagini del loro recentissimo matrimonio.

La nuova coppia di Striscia la notizia, composta da Luca Argentero e Alessandro Siani, approderà dietro il famoso bancone il prossimo 27 settembre. Qui a Verissimo sveleranno le prime emozioni. Per la prima volta insieme ci saranno anche Al Bano e Iva Zanicchi. Infine, Silvia intervisterà Silvia e Giulia Provvedi. Le Donatella, nei giorni scorsi, hanno perso il loro amato papà.

Domenica In ospiti terza puntata 25 settembre

Mara Venier vs Maria De Filippi. Ancora una volta, Domenica In si ritrova a lottare contro Amici. In che modo? Portando in studio nuovi ospiti (di rilievo) per la terza puntata della stagione 2022-2023. Secondo quanto svela in anteprima TvBlog, in diretta Mara avrà in studio Milly Carlucci. La conduttrice avrà modo così di presentare tutto il cast di Ballando con le Stelle 2022, che prenderà inizio il prossimo 8 ottobre subito dopo il Tg1 delle 20.

E ancora ci sarà Luciana Littizzetto, pronta a riabbracciare la sua cara amica Mara. Per quanto riguarda il mondo della musica, è prevista la presenza di Elodie, che di recente è anche diventata attrice. Non solo, tra gli ospiti presente anche Francesco Gabbani. Si lascerà andare in una nuova intervista Lino Guanciale, uno dei protagonisti della nuova serie Sopravvissuti di Rai 1, che dovrà sfidare il Grande Fratello Vip 7 dal prossimo 3 ottobre.

Infine, zia Mara accoglierà nel suo salotto Pupi Avati e Sergio Castellitto, i quali sono rispettivamente regista e interprete del lungometraggio Dante, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 29 settembre.