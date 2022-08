Sabato 27 agosto è stato festeggiato il matrimonio dell’anno: Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno detto “Sì”, a Venezia, tra calli, sole e magia. A raccontare alcuni retroscena delle nozze fiabesche ‘consumatesi’ in laguna ci ha pensato Cinzia Lionello, la madre della ‘Divina’. La signora, raggiunta dal Corriere della Sera, ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha narrato diversi aneddoti relativi al party nuziale, dove non sono mancate le lacrime. Pianti con sfumature di commozione e gioia, ma anche di nostalgia come quelle versate in chiesa quando si è esibita Virginia Castagnetti, artista lirica e figlia di Alberto, lo storico allenatore di Federica, colui che l’ha forgiata e temprata con disciplina e affetto aiutandola a raggiungere l’olimpo del nuoto a livello globale.

Quando a Cinzia viene domandato un ricordo indelebile del grande giorno che ha visto protagonista sua figlia, ecco che snocciola il momento in cui Virginia ha fatto il suo ingresso in scena:

“Uno di sicuro. Dentro la chiesa, quando Virginia Castagnetti, cantante lirica e figlia di Alberto, l’allenatore indimenticabile che per primo prese per mano Fede, con quella sua voce unica… ha intonato in apertura l’Hallelujah di Cohen e poi l’Ave Maria di Schubert…”

La performance della cantante ha fatto sciogliere tutti i presenti. Si è trattato di un passaggio emotivamente poderoso della cerimonia. Una scelta azzeccata e voluta fortemente sia dalla Pellegrini e sia dal wedding planner che ha seguito con minuziosa attenzione l’intero evento, Enzo Miccio, che Cinzia definisce “vulcanico”:

“Io ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime. Tanti si erano proposti per cantare in chiesa ma Fede, concordando anche con Enzo Miccio, il vulcanico organizzatore del matrimonio, da subito è stata categorica: “Lì deve esserci solo Virginia…”».

A questo punto la signora Lionello si sofferma sull’ex ct della nazionale, una sorta di secondo padre per Federica. L’uomo, purtroppo, se ne è andato nel 2009, stroncato da un infarto. Chi è stato Castagnetti per Federica?

“Quello capace di trasformarla, ammorbidendone il carattere, non semplice. È stato forse un secondo padre del quale mio marito Roberto non è mai stato geloso. Di lui serbo nitidamente un ricordo: la prima volta che gli affidammo Fede, sì e no ventenne, ci presentammo e Alberto rispose: “Venite a riprenderla fra 15 giorni”. Tutto rigorosamente in dialetto veronese. Nel congedarci sorrise: “E se ci son problemi, ve ciamo””.

Federica Pellegrini e quel tango con Matteo Giunta che ha sorpreso tutti…

Si torna al party nuziale: Federica e Matteo, a un certo punto, hanno sorpreso tutti i presenti, ballando un tango in modo impeccabile. Nessuno sapeva che la nuotatrice e il compagno fossero dei provetti danzatori. Nemmeno mamma Cinzia: “Il tango con Matteo? A un tratto sono scomparsi e sono tornati vestiti da tangheri perfetti. Nessuno sapeva nulla, io non sapevo nemmeno che lo ballasse. Poi mi ha confessato che stava esercitandosi da mesi. Che sintonia avevano! E poi che brava la mia Fede”.

La madre della ‘Divina’: “Se mi chiedono i record di mia figlia li sbaglio”

Non è raro che i genitori delle star si montino la testa e vivano il successo dei figli in modo irresponsabile. Non è assolutamente il caso della famiglia Pellegrini, che non ha mai messo bocca sulle scelte degli allenatori e ha sempre tenuto i piedi ben piantati a terra: “Io una mamma ultrà? Macché… mai. E questo da subito. Ed ecco perché mi ritengo anomala. Avevamo un locale qui a Spinea, venivano le mamme dei ragazzini più piccoli a chiedere cosa facevamo con Federica, quale fosse il segreto. La mia risposta era sempre la stessa: fateli giocare, fateli divertire e lasciate stare il cronometro! Se mi chiedessero i record di Federica probabilmente li sbaglierei ancora oggi…”.