Festa di matrimonio stellare per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, sabato 27 agosto, nella stupenda cornice della laguna di Venezia, hanno pronunciato l’attesissimo “Sì”, diventando marito e moglie. Lungo tutta la giornata, dalle celebrazioni nella suggestiva chiesa di San Zaccaria fino al party tenutosi al JW Marriott Resort sull’Isola delle Rose, si è respirato un clima gioioso, rilassato, disteso, con i neo sposi e tutti gli invitati raggianti e sorridenti. Nel complesso, all’evento, hanno partecipato circa 160 persone: pochi vip, tanti amici e parenti della coppia.

Grande assente Filippo Magnini, ex storico della ‘Divina’ e cugino di Matteo Giunta. Ed è proprio per il grado di parentela con l’allenatore che si è creato un giallo in merito alla sua assenza. In realtà, chi conosce bene i rapporti che ci sono tra Giunta e Magnini non si aspettava che Filippo si sarebbe visto in laguna. E infatti non ci ha messo piede. Mentre Federica e Matteo festeggiavano il loro matrimonio, lui si stava rilassando con la moglie Giorgia Palmas sulle spiagge del sud della Sardegna, a Costa Rei, stupendo lembo di mare e sabbia del comune di Muravera.

I rapporti attuali tra Filippo Magnini, Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Non è un mistero che attualmente i rapporti tra l’ex campione di nuoto e la coppia formata dalla Pellegrini e Giunta non siano idilliaci, per usare un eufemismo. A dir la verità sembra che siano azzerati. Che Filippo non avrebbe preso parte alle nozze lo aveva lasciato chiaramente intendere proprio suo cugino in una intervista rilasciata a Le Iene.

Chiacchierando qualche mese fa con il programma tv targato Mediaset, per la prima volta Giunta ammise che i rapporti con Magnini si erano compromessi proprio per via della sua relazione con la Pellegrini. E sempre in quel frangente disse che, con ogni probabilità, il cugino non sarebbe stato presente tra gli invitati delle sue nozze.

“Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”, confessava Giunta in merito al legame usurato con Magnini. “Se lo inviti al matrimonio, ci viene?”, chiese poi l’inviato de Le Iene a bruciapelo. Secca la replica del compagno della ‘Divina’: “La vedo molto difficile”.

Non è chiaro se Federica e Matteo abbiano invitato Magnini (nel caso ricevendo un no) oppure se non abbiano nemmeno provveduto a recapitargli la partecipazione. Quel che è certo è che dell’ex asso del nuoto, in laguna, non c’è stata traccia.